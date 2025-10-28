¡ÖÇ³¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ØÊÑ¹¹¡¡²ÈÄí¤´¤ßÊ¬ÊÌ¡¢°¦ÃÎ¡¦´äÁÒ
¡¡°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²ÈÄí¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤´¤ß¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÇ³¤ä¤¹¤´¤ß¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¡ÖÇ³¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤´¤ß¡×¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Íè·î1¡Á30Æü¤Ë°¦¾Î¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£Ç³¤ä¤»¤ë¤´¤ß¤ÎÃæ¤ËºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬ÊÌ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊñÁõ»æ¤ä¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¡¢»ñ¸»¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö»¨¤¬¤ß¡×¤¬Â¿¤¯º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÄÇ³¤´¤ß¤Î¸Æ¤ÓÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖÊ¬ÊÌ´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢Ç³¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤´¤ß¡×¡ÊÆÁÅç»Ô¡Ë¡¢¡ÖÊ¬ÊÌ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤±¤É¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤´¤ß¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤Î»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£