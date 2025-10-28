¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¡×°ÂÇÜ¸µÁíÍý½Æ·â»ö·ï¡¦½é¸øÈ½ »³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë Êì¿Æ¤Ï¼èºà¤Ë¡Ä¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤Î°¦¤ÎÌäÂê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
°ÂÇÜ¸µÁíÍý½Æ·â»ö·ï¡£»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»³¾åÈï¹ð¤Ï¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤òÁ°¤Ë¡¢Èï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤¬JNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½Ä¹
¡ÖÌ¾Á°¤Ï¡©¡×
»³¾åÅ°Ìé Èï¹ð
¡Ö»³¾åÅ°Ìé¤Ç¤¹¡×
»ö·ï¤«¤é3Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¡£»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÏÇòÈ±º®¤¸¤ê¤ÎÈ±¤ò¸å¤í¤Ë·ë¤Ó½ÐÄî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯7·î¡¢¶áÅ´¡¦ÂçÏÂÀ¾Âç»û±ØÁ°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¡ÊÅö»þ67¡Ë¡£»²µÄ±¡Áªµó¤Î±þ±ç±éÀâ¤ÇÆàÎÉ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2È¯¤Î½ÆÀ¼¤¬¤È¤É¤í¤¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎÌ¿¤ÏÀä¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³¾åÈï¹ð¤ÏÂáÊá¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î»¦³²¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¾åÅ°Ìé Èï¹ð
¡ÖÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ß¡¢Â¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤ÆÇË»º¤·¤¿¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤È°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
Èï¹ð¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÆ°µ¡¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëµìÅý°ì¶¨²ñ¤ÈÊì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¡£ºÛÈ½¤òÁ°¤ËÆàÎÉ¸©Æâ¤Ë½»¤àÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤¬JNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÆþ¿®¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢É×¤Î¼«»¦¤ä»³¾åÈï¹ð¤Î·»¤Ë¤¢¤¿¤ëÄ¹ÃË¤ÎÆñÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ë²ÈÂ²¤ÎÉÔ¹¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¤Ê¤¼¡¢»ä¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥á¥·¥¢¡Ê¡áµß¤¤¼ç¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
À¸³è¤òº¤µç¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¤ª¶â¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤¤¿Í¤ÏÊÌ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ê¸¥¶â¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸¥¶â¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Î¿´¤Î¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¡¢Â¿Ê¬¤½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢°¦¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î°¦¤ÎÌäÂê¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤¬Êì¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢2Ç¯¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿½é¸øÈ½¡£
µ¼Ô
¡Ö»³¾åÈï¹ð¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¤«¤é¤Ï»³¾åÈï¹ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°¤È¸å¤í¤Ë¤â´Ø·¸¼ÖÎ¾¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·²üÂÖÀª¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¸á¸å2»þ¡£ºÛÈ½¤ÏËµÄ°ÀÊ¤ÈË¡Äî¤Î´Ö¤¬¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Ç´°Á´¤Ë³Ö¤Æ¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¾åÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
»³¾åÅ°Ìé Èï¹ð
¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§¾å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ë°Ñ¤Í¤Þ¤¹¡×
µ¯ÁÊ¾õ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÁ´¤ÆÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÊÛ¸î¿Í¤Ï¶§´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¼êÀ½¤Î½Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡°ãÈ¿¤ä½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºá¤ÎÀ®Î©¤äÅ¬ÍÑ¤¹¤Ù¤ºáÌ¾¤òÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ä
¸¡»¡´±
¡ÖÄ°½°¤ËÈï³²¤¬¤Ç¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µÁíÍýÂç¿Ã¡¢¸½Ìò¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¼êÀ½½Æ¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Àï¸å»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°Îã¤ò¸«¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤À¡×
¸øÈ½¤Ï¤¤ç¤¦¤ò´Þ¤á¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ16²ó¹Ô¤ï¤ì¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤ä½¡¶µ³Ø¼Ô¤â¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£È½·è¤ÏÍèÇ¯1·î21Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
