ºå¿À¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥ì¥Õ¥È¤òËÅÄ¢ª·§Ã«¤Ë¸òÂå¡¡ÅÄÈø»á¡ÖÅê¼êÀï¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×
¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º ºå¿À¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ Âè3Àï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢4²ó¤«¤éºå¿À¤Î¥ì¥Õ¥È¤¬¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏËÅÄ´²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é·§Ã«·ÉÍ¨¤Ë¸òÂå¡£ÅÄÈø»á¤Ï¡ÖËÒ¸¶¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢¤³¤ìÊá¤ì¤¿¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¼êÀï¤Ç¤¹¤·£±ÅÀ¤¬Âç¤¤¤¥²¡¼¥à¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂÇ¤Ä°ÊÁ°¤Ë¼é¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È·§Ã«¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡1¡Ý0¤Î3²óÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬Êü¤Ã¤¿º¸Ãæ´Ö¤ÎÂÇµå¤ò¥ì¥Õ¥È¡¦ËÅÄ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤¬¤ª¸«¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë