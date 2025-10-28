ºå¿À¡¦Ë­ÅÄ´² (C)Kyodo News

¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º ºå¿À¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ Âè3Àï¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢4²ó¤«¤éºå¿À¤Î¥ì¥Õ¥È¤¬¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡ºå¿À¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏË­ÅÄ´²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é·§Ã«·ÉÍ¨¤Ë¸òÂå¡£ÅÄÈø»á¤Ï¡ÖËÒ¸¶¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢¤³¤ìÊá¤ì¤¿¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¼êÀï¤Ç¤¹¤·£±ÅÀ¤¬Âç¤­¤¤¥²¡¼¥à¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂÇ¤Ä°ÊÁ°¤Ë¼é¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È·§Ã«¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡1¡Ý0¤Î3²óÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬Êü¤Ã¤¿º¸Ãæ´Ö¤ÎÂÇµå¤ò¥ì¥Õ¥È¡¦Ë­ÅÄ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤¬¤ª¸«¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë