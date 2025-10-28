大学生にしてバスケットボールの特別指定選手としてプロ入りし、現在はBリーグ・佐賀バルーナーズで活躍する内尾聡理さん。物心ついたころからひとり親家庭で育ったものの、早くから親元を離れ、バスケに専念できる環境に身を置いてきました。金銭的な問題で諦める子もいるなか、内尾さんは自分が進みたいと思った道をお母さんに反対されたことは一度もないといいます。

【写真】「目元が似てますね」越境した熊本の中学校の卒業式で笑顔の内尾さんとお母さん ほか（4枚目/全13枚）

ひとり親家庭で育ち「遊びに行った記憶は少ないけど」

── お母さんが女手ひとつで、内尾さんと4歳上のお姉さんを育てられたそうですね。当時のことは何か覚えていますか？

幼少期の内尾さん。あどけない表情がキュートです

内尾さん：幼稚園のころに家族で遊びに行ったことはおぼろげに覚えていますが、小学校以降は遊びに行った記憶がなくて。母はほぼ毎日仕事だったし、僕は小学1年の終わりくらいから姉と同じバスケットボールチームに入り、練習に通っていました。家で家族と過ごす時間はあまりなかったですね。

中学1年のときに親元をはなれて県外の中学に進学したので、母と暮らしたのは小学生のころまでです。それでも、母は忙しい日々のなかで時間を見つけては、練習のたびに送り出してくれました。あのころの何げない光景を、今もふと思い出すことがあります。



── お母さんは、保育士やテレフォンアポインターなどの仕事をかけ持ちされていたそうですが、内尾さんの送迎もされていたのですね。

内尾さん：そうですね。母はいくつか仕事をかけ持ちしていたと思いますが、それでもできるときは送迎をしてくれていました。仕事の都合で難しいときは、友達の親御さんが代わりに送り迎えをしてくれて、母が迎えに来るまで友達の家で過ごし、ご飯を食べさせてもらうこともありました。

「やめるかも」と思ったバスケに夢中になって

── バスケは、お姉さん（バスケットボール女子・富士通レッドウェーブ所属の内尾聡菜選手）の影響で始めたそうですね。

内尾さん：はい。姉が小学1年のときに、先にクラブチームでバスケを習い始めました。姉の練習が終わるころになると、母は僕を学童に迎えに来てくれて、そのまま体育館へ姉を迎えに行っていました。そのうちに、まわりの人たちが自然と「お姉ちゃんがやってるんだから、聡理もバスケやるよね？」という雰囲気になっていったように思います。

── 最初は周囲の雰囲気に押されてチームに入ったのですね。その後、どの段階でバスケへのスイッチが入り、自分から「やりたい」と思い始めたのですか？

内尾さん：バスケを始めて2年ほど経った小学3年のころだったと思います。姉が小学校を卒業したタイミングでした。それまでは、そこまでバスケに打ち込んでいたわけでもなくて、自分のなかで「やめるかもしれないな」と思っていた時期もありました。でも、シュートが入るようになって、試合に出る機会が増えていくうちに、「楽しい」と思えるようになったんです。

小学時代の内尾さん。シュートを決めることが増えてどんどんバスケに夢中に

ちょうどそのころ、クラブチームの人数が減って、運営が厳しくなった時期がありました。それでも、なんとか定員ぎりぎりの人数が集まってバスケを続けられることになって、本当にうれしかったのを覚えています。その後、母から「続ける？」と聞かれたときに、「バスケやりたい！」と強く思えたのも、その経験が大きかったです。

保育士を続けながら常に意見を尊重してくれた母

── シングルマザーとして働きながら、2人のお子さんにバスケを続けさせるのは、たやすいことではないと思います。そんなお母さんは、今も保育士の仕事を続けられているとか。働きながら子どもを育てている身としても、保育士さんには本当にお世話になり、すごく尊敬していますが、内尾さんはそんなお母さんのことをどう思っていますか？

内尾さん：母は子どもが本当に好きで、保育士の仕事をずっと続けていたんだと思います。そのいっぽうで、ほかの教育関連の仕事と比べると、待遇面があまりよくないということを、あとになって知りました。それでも母は、不平を言うこともなく懸命に働きながら、僕たちきょうだいを育ててくれました。保育士は、子育てをしながら働く人にとって欠かせない存在で、たくさんの人に感謝されている職業だと思います。だからこそ、待遇がよりよくなっていってほしいと強く思います。

── そんなお母さんから影響を受けたと感じることはありますか？

内尾さん：小さいころから僕がやりたいことをやらせてくれたことは、僕の人生にいちばん大きな影響を与えたと思っています。特に中学の3年間、実家を離れ福岡県から熊本県へ行かせてくれたことは大きかったです。

縁あって熊本でバスケをする選択肢ができたので、まだ小学生だった僕は、深く考えずに直感で「熊本でやってみたい」と、思うまま母に伝えたんです。母は「自分がやりたいと思ったことなのだから、最後は自分で決めなさい」と言って、熊本に送り出してくれました。それからは高校、大学とずっと親元を離れていましたが、バスケットボールに打ち込める学生時代を送ることができました。そんなバスケットボールへの道を選択させてくれた母には感謝しかないです。

名門・福岡第一高校で仲間に「ストイック認定」されたワケは

── そんなお母さんの思いを受けて、高校時代は、仲間たちと切磋琢磨する日々を送られていましたね。あるYouTube番組では、当時のチームメイト・河村勇輝選手が「自分よりもストイック」と語っていたのが印象的でした。でも実は、そのころはバスケを嫌いになりかけたこともあったとか。

内尾さん：そうですね。上を目指していけばいくほど、自分よりも上手い選手や結果を出している人に出会うのは当然だと思います。僕自身、中学時代は中心選手として全国大会に出場していて、自分のプレーにある程度の自信がありました。だからこそ、高校に入って壁にぶつかったときは、その現実をなかなか受け入れられず葛藤していました。河村をはじめ、まわりのレベルの高い選手と比べてしまい、思いどおりにプレーできない日が続いた時期もありました。

── そうだったんですね。高校時代の活躍も拝見しましたが、そうは見えなかったので意外です。

内尾さん：高校の3年間は、壁にぶつかってばかりでした。監督に叱られることも多く、そのたびに気持ちが沈んで、正直つらかったと思います。それでも、「悔しい」「まだやれる」と感じる自分がいました。その気持ちがあったからこそ、諦めずに続けてこられたんだと思います。

高校時代は、全国大会2連覇を達成

──「諦められない」というのは、内尾さんがバスケを続けることを応援してくれるお母さんのためにも、諦めずに上を目指したいということでしょうか。

内尾さん：そうですね。だから、どんなに苦しい時期でも「続ける」ということだけはやめませんでした。最終的には試合に出ることにつながり、壁にぶつかったぶん、達成感も大きかったです。その経験が自信になり、人としても大きく成長できたと思います。

── 自信があったバスケで壁にぶつかった高校時代に、大切にしていたことはありますか？

内尾さん：高校の途中から日記を始めました。練習や試合があった日に、自分ができていること、できていないことを書き出していくんです。その次に、できていないことを克服するために自分がどうすべきかを書いて。プレーをよくするために考えて、そのための練習や習慣を積み重ねていくことを継続しました。うまくいかないことを克服するのは時間がかかるので、やり方は少しずつ変えながら1年でも2年でも3年でも続ける。それは今でも大事にしていることです。

── 内尾さんのストイックさに触れたような気がしました。高校時代、真剣にバスケと向き合った毎日でも、息抜きをする時間は持たれていたのでしょうか。

内尾さん：高校のときの息抜きといえば、寮でみんなと話すことくらいでした。でも、そんな厳しい環境のなかでバスケに打ち込めたことが、今につながっていると思います。振り返ると、とても大切な3年間でしたね。

── ディフェンスを持ち味とする選手として、今後どんな選手として活躍したいですか。

内尾さん：しつこさやアグレッシブさを、誰よりも激しく、一生懸命に出せるところが自分の持ち味だと思っています。Bリーグでしっかり結果を残していくためにも、その強みを磨き続けていきたいです。この世界は、鍛えることをおろそかにした瞬間に、プロとしてコートに立てなくなるほどシビアなので、特に“しつこさ”は大事にしています。ディフェンスという強みを活かして、チームに必要とされる選手であり続けたいと思います。

小学校から15年続けてきたバスケの実力が認められ、2024年にプロ入りを果たした内尾選手。結果を出し続けることの難しさを感じながらも、「プロバスケットボール選手の自分だからできること」を模索しています。そのひとつとして、ひとり親家庭などの子どもを支援するプロジェクトを立ち上げました。家庭環境によって夢を諦めてしまう子を減らしたいという強い思いのもと、シーズン中は本業に全力を注ぎながら、スタッフの力を借りて活動を続けています。

取材・文／高梨真紀 写真提供／内尾聡理、佐賀バルーナーズ、株式会社IMO