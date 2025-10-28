¸µ¾®·ë¤Î±óÆ£ ¸½Ìò°úÂà¤Ø¡¡ÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Î·èÃÇ¤ËÀÐÀî¡¦·ê¿åÄ®¡¡¡È¤µ¤ß¤·¤µ¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¡É¤ÎÀ¼
Ä¹Ç¯¡¢ÂçÁêËÐ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¤¬¡¢°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ñ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Ç¤â¤¢¤ë±óÆ£¤Î°úÂà¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤ß¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ëº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2013Ç¯¤Ë³Ñ³¦Æþ¤ê¤·¤¿·ê¿åÄ®½Ð¿È¤Î±óÆ£¡£
ÆþÌç¤«¤é13Ç¯¡£
¸½Ìò°úÂà¤Î°Õ¸þ¤ò¡¢¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¶âÂô³Ø±¡Åì¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡Ä
ÆüËÜÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë2´§¤òÃ£À®¤·¡¢Æ±¤¸¤¯·ê¿åÄ®½Ð¿È¤Î¸µÂçæÆ»³¤ÎÄÉ¼êÉ÷Éô²°¤ËÆþÌç¡£
Ëë²¼10ËçÌÜ³Ê¤ÎÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¡¢³Ñ³¦¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÁêËÐÆþ¤ê¤·¤¿º¢¤Î±óÆ£¡§
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêËÐ¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁêËÐ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÊÒ¼ê¤Ä¤Ã¤Ñ¤Ã¤ÆÁÈ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¤È¤¤Ë¤È¤ì¤¿ÁêËÐ¤òËè²ó¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ë¾åºÇÂ®¡¢½êÍ×3¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤È¥¹¥Ôー¥É½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¾®·ë¤Ë¾º¿Ê¡£
¤½¤Î´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤È¹ª¤ß¤Êµ»¤Ç¡¢ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦·ê¿åÄ®¤âÂç¤¤¯ÈïºÒ¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ê¤É¤È¤È¤â¤ËÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤¹¤ë»Ñ¤â¡£
º£Ç¯¤ÏÊì¹»¤òË¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý ¤Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÈæ³ÓÅª¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤È¤±¤¬¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ Æ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤¤ç¤¦¤ÎÌë¤´ÈÓ¤Ê¤Ë¤«¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¯É¨¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿±óÆ£¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢7·î¾ì½ê¡¢9·î¾ì½ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÙ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¡¢°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÀ±¤Î°úÂà¤òÃÎ¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤Î½»Ì±¤Ï¡Ä
·ê¿åÄ®¤Î½»Ì±¡§
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¼·Èø¾ì½ê¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤±¤É°úÂà¤¹¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×
¡Ö10Ç¯¡¢12Ç¯¤¯¤é¤¤´Ø¼è¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ê¿å¤ÎÀ±¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¸«¤Æ¤Æ¤â¡×
À¸³¶ÀïÎò¤Ï12Ç¯È¾¡¢75¾ì½ê¤Ç527¾¡494ÇÔ¡£
ËëÆâÍ¥¾¡¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶âÀ±¤Ï7¸Ä¡¢»°¾Þ¤Ï6²ó¼õ¾Þ¡£
¤½¤·¤Æ3ÅÙ¡¢¾®·ë¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁêËÐ¤Î¾å¼ê¤µ¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
11·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢Éô²°ÉÕ¤¤Î¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£