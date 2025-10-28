【Ray♥Campusエディターズ】【コンラッド東京】贅沢クリスマスケーキ♡ おすすめ3選

コンラッド東京のクリスマスケーキ＆スイーツが予約受付中です！ ひとあし先に、エレガントで洗練されたスイーツをいただきました。贅沢なケーキ＆スイーツは、きっとクリスマスの思い出に残るはず♡ おすすめケーキ3選をご紹介します。

コンラッド東京の ❝エレガントで洗練された❞ クリスマススイーツ

今年のクリスマススイーツは、ケーキ5種、ドッグ用ケーキ1種、焼き菓子3種の計9種類。 家族全員で楽しめるドッグ用ケーキや、ヴィーガン対応可のモンブランタルト、ギフトにぴったりのスイーツまで、コンラッド東京のエレガントな雰囲気を感じるラインナップです♡

ノエル・フレーズ

ベリーあふれるギフトボックスをイメージした、コンラッド東京のシグネチャーケーキ。きめ細かくしっとり焼き上げたスポンジに上品な甘さのホイップクリームといちごをサンドし、トップには国産いちごやラズベリーをふんだんにあしらいました。華やかな見た目とは対照的に軽く繊細な味わいが魅力です。サイズは3種類。アルコールを使用せず、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。 ベリーがあふれるビジュが贅沢なケーキ♡ コンラッド東京を象徴するシグネチャーケーキです。 スポンジには、はちみつが使われていて、しっとりふわふわ。 中にもいちごがたっぷりです！ ホイップクリームも甘すぎず、ベリーの爽やかな酸味と香りで、軽い味わいでした♡

ビジュー

雪に包まれたホワイトクリスマスをテーマにしたムースケーキ。ホワイトチョコレートムースの中に、タヒチ産バニラを使用したクレームブリュレ、いちごのジュレ、ピスタチオ風味のスポンジ、薄く焼いたサクサクのクレープ生地を重ねました。いちごの甘酸っぱさとピスタチオのコクを包み込むようになめらかなクレームブリュレが溶け合い、メリハリのある味わいに。ホワイトチョコレートのオーナメントを飾ってご用意いたします。 とにかく見た目が可愛い♡ クリスマスオーナメントと、雪の結晶、ピンクのグラデーション、可愛いの要素しかないんです♡ さらに、中もかわいい♡ 断面の色味もかわいい♡ 断面萌えです〜♡ それぞれの層がくっきり分かれて、めちゃくちゃ綺麗。切り分けても、なお美しい……！ ホワイトチョコレート好きの私としては、この濃厚な甘さが、しあわせ♡

ドッグ用クリスマスケーキ

自然素材を使用した、甘さ控えめでワンちゃんにも安心なケーキ。しっかりとした食感で食べ応えのあるバナナケーキに豆乳クリームをコーティングし、サクサクのドッグ用クッキーと、新鮮なフルーツや野菜をトッピング。 なんとワンちゃんと人間が一緒に食べられるケーキです。 ずっしりとした食感のバナナケーキは、甘さ控えめ。 豆乳クリームも、さっぱり食べられて重くないので、クリスマスのごちそうを食べた後にもペロリと食べられちゃいそう。 何より、大切なワンちゃんと同じものを食べられるのが嬉しいですよね！ フルーツやお野菜がトッピングされていて、甘さもちょうどいいので、いくらでも食べたくなっちゃうケーキです。

コンラッド東京のスイーツで思い出に残るクリスマスに…♡

クリスマスにぴったりの贅沢なスイーツは、どれもおすすめしたいものばかりでした。 コンラッド東京のクリスマススイーツで、思い出に残るクリスマスを楽しんでください♡ Check! 予約・受け取り方法 予約期間2025年9月1日（月）〜12月22日（月） 予約方法 予約期間2025年9月1日（月）〜12月22日（月） 予約方法 公式サイトにてクレジットカード決済 ※クレジットカード情報をご入力いただき、受け取り当日に決済されます。

※受け取り日の3日前までに要予約。

※クリスマスケーキのご予約はホテル公式サイトからのみ承ります。電話予約はできませんのでご了承ください。 受け取り日時 受け取り日時 2025年12月1日（月）〜 12月25日（木）12:00〜20:00 受け取り場所 受け取り場所 • 2025年12月1日（月）〜12月18日（木）：28階オールデイダイニング「セリーズ」

• 2025年12月19日（金）〜12月25日（木）：28階会議室 コンラッド東京 公式HP＆予約はこちら♡

みうみう