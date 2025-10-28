3Ç¯¤Ö¤êÂçºþ¿·¡ª ¥È¥è¥¿¡È¿··¿¡É¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×È¯É½¡ª 340ÇÏÎÏÄ¶¤¨¹âÀÇ½¡Ö4WD¥â¥Ç¥ë¡×¤â¥¤¥¤¡ª 70Ëü±ß¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¡¼¥º¥£¡¼¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
Áö¤ê¤â²Á³Ê¤â¿Ê²½
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¡ÖbZ4X¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ä²÷Å¬À¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡È¿··¿¡É¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê60Ëç¡Ë
¡¡bZ4X¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥è¥¿½é¤ÎËÜ³ÊBEV¤Ç¤¹¡£bZ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1650mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï5Ì¾¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏFWD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤ÈAWD¡ÊÁ°¸å¥â¡¼¥¿¡¼¼°¡Ë¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢AWD¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Î»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡ÖX-MODE¡×¤È¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î²þÁ±¡×¡ÖBEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤ÎÄÉµá¡×¡ÖÆâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¡×¤Î3ÅÀ¤ò¼´¤Ë¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬ºÇÂç746km¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ëÈæ¤ÇÌó3³ä¤Î¸þ¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´¨ÎäÃÏÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥×¥ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤â¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£³°µ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¡î¤Ç¤â¡¢150kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ò»È¤¨¤ÐÌó28Ê¬¤Ç10¡ó¤«¤é80¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¶îÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖeAxle¡×¤Î¾®·¿²½¤È·Á¾õºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤â¸þ¾å¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏAWD¥â¥Ç¥ë¤Ç252kW¡ÊÌó342ÇÏÎÏ¡Ë¤òÈ¯´ø¡£0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï5.1ÉÃ¤È¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æâ³°Áõ¤ÎÊÑ¹¹¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢°õ¾Ý¤ò°ìÊÑ¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤ÏÌµÅÉÁõ¼ù»é¤«¤éÅÉÁõ»Å¾å¤²¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¼Á´¶¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°ÈÄ¿§¤Ë¤Ï¿·¿§¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡¢¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤È14¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î·Á¾õ¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢Â¸µ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Z¥°¥ì¡¼¥É¤ËÈ÷¤ï¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥à¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥ê¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¥á¥ó¥È¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¡ÖG¡×¡ÊAWD¤Î¤ß¡Ë¤È¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖZ¡×¡ÊFWD¡¿AWD¡Ë¤òÀßÄê¡£
¡¡²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï480Ëü±ß¤«¤é600Ëü±ß¤Ç¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¡Ê550Ëü¤«¤é650Ëü±ß¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç70Ëü±ß¤ÎÃÍ²¼¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿bZ4X¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬746km¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¤³¤È¤Ç¡¢EV¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ø²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Áö¤ê¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ö¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÄÌ¶Ð¤ä½µËö¤Î±ó½Ð¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Z¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥à¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ¤ä¿·¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢KINTO¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¿·½¼ÅÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTEEMO¡×¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢BEV¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤ÈÁªÂò»è¤Î¹¤¬¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡BEV»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¿·bZ4X¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤ò¸£°ú¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£