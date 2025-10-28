Ç§ÃÎ¾É¤Î80Âå½÷À¤Î¥«ー¥É¤Ç1250Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡¡Ë¬Ìä²ð¸î¤Î¸µ¥±¥¢¥Þ¥Í¤ÎÃË¤òÄÉÁ÷¸¡¡¡º´²ì
²ð¸î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤Î½÷À¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½1250Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Åð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¡¦ÄÉÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç9·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¡¢10·î28Æü¤ËÄÉÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢¾¾ÅÄ¹ÀÊ¿Èï¹ð¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾ÅÄÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¤«¤éµîÇ¯3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î80Âå¤Î½÷À¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò»È¤¤¡¢ATM¤«¤é¸½¶â1250Ëü±ß¤Û¤É¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÊÇ§ÃÎ¾É¤Ç¡¢µîÇ¯3·î¤ËÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤¬½÷À¤Î¸ýºÂ¤«¤éÉÔ¿³¤Ê½Ð¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢1ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë»È¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£