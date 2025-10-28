【1/24 アルファロメオ 6C1750 ザガート】 【1/24 ルノー C4 消防車】 2026年2月 発売予定 価格：各7,150円

プラッツは、海外メーカー「エレール」のプラモデル「1/24 BMW 328 ロードスター 1937」、「1/24 アルファロメオ 6C1750 ザガート」、「1/24 ルノー C4 消防車」を2026年2月に発売する。価格は各7,150円。

「1/24 BMW 328 ロードスター 1937」と「1/24 アルファロメオ 6C1750 ザガート」は1936年6月に開催されたニュルブルクリンクで優勝を飾り注目を集めたBMWの2シータースポーツ、BMW328と1929年に発表され、ミッレミリアなどのレースで好成績を収めたアルファロメオ 6C1750 ザガートをプラモデル化したもの。

「1/24 ルノー C4 消防車」は第二次大戦が始まる前の1932年まで生産された初代のシトロエンC4の消防車仕様をプラモデル化。

各キットはエンジンからシャーシフレームまでしっかりと再現されたフルディテールキットとなっている。

