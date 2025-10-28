電気だけで発進可能 内蔵へ響く興奮の加速

フェラーリ296 スペチアーレの試乗体験は、駆動用モーターから始まる。ハイブリッド・モードのままなら、電気だけで発進するからだ。充分活発で、遠吠えなしに自宅のガレージから出発できることを、喜ぶオーナーは多いはず。

のっけからドラマチックなスタートがご希望の場合は、e-マネッティーノをパフォーマンス・モードに変えて、スタートボタンを押せばOK。チタン製マフラーから、耳をつんざくような咆哮が放たれる。破裂音混じりで。



フェラーリ296 スペチアーレ（欧州仕様）

296 スペチアーレのハイブリッド・システムは、自己主張をプラス。駆動用モーターは、シリアスなマネッティーノ・モードでの変速時に、容赦なくトルクを展開する。少し誇張気味だが、内蔵へ響く加速で興奮を覚えることも否定しない。

さらにサーキットでは、走るほどにシステムがコースを学習。クオリファイ・モード時には、180psのすべてを駆動用モーターが放出する。ただし数周程度では、明確な違いを感じ取ることは難しいかもしれない。

見事に調和したアクセルペダルとリアタイヤ

フィオラノ・サーキットで試乗した296 スペチアーレは、マルチマティック・ダンパーとチタン製スプリングを備えていた。カーボンファイバー製ホイールは、2万1000ポンド（約429万円）するそうだ。

レース・モードで最初の数周をこなしたが、「サイドスリップ・コントロール9.0」と呼ばれる、トラクション・コントロールの介入は強力。かなりガクガクとパワーが絞られる。慣れたところで、TCオフを選ぶ。



フェラーリ296 スペチアーレ（欧州仕様）

ステアリングは素晴らしくクイックで、シャシー・バランスは極めて高い。アクセルペダルとリアタイヤは、見事に調和して機能。高速コーナーでは、新たな空力特性の効果を実感する。同時に、880psを完全に受け止めるグリップ力が頼もしい。

凄まじく速い。フロントノーズが、常に若干向きを変えているように感じるほど。8速デュアルクラッチATの変速速度は、ポルシェ911 GT3のPDKほどではないとしても。

望外に魅力的な公道での走り まるで以心伝心

フィオラノ・サーキットを出て、イタリアの公道へ。ここでは、オンロード向けに仕立てられた、別の296 スペチアーレが待っていた。サスペンションは、磁性流体を用いた標準のマグネライド・ダンパー。アルミ製で5スポークの、ホイールも別物だ。

エラの張ったフロントに、ウイングの付いたテール。公道にはやや場違いな姿かもしれないが、走りは望外に魅力的といえる。乗り心地の良さは、感動的なほど。バンピーロード・モードなら、911 GT3が揺れに悩まされそうな路面でも落ち着いている。



フェラーリ296 スペチアーレのステアリングホイールを握る筆者、リチャード・レーン

3200rpm前後で最大トルクの75％を得られるから、常時余力が控えている。ステアリングの手応えは、僅かに重い。姿勢制御も296 GTBより少しタイトだが、直感的な操縦性は、まったく失われていない。

以心伝心するように、ドリフトが良いのか、グリップが良いのか、シャシーは理解してくれる。不自然さが僅かにあるとはいえ、痛快至極。皮肉的なドライバーでも、この楽しさには素直になるはず。

更に精錬されたロードカーとしての魅力

サーキットを強く意識したフェラーリではあるが、実際にコースを攻める296 スペチアーレは限られるはず。軽量化を叶えるオプションは、いずれも驚くほど高額だから。

それでも、ロードカーとしての魅力が更に精錬されたことは明らか。カーボン製の内張りにはドアポケットがなく、スピーカー用の穴が開いているだけでも、気持ちが奪われるほど魅惑的。そのくらいのことは、許せてしまう。



フェラーリ296 スペチアーレ（欧州仕様）

458 スペチアーレほど、ピュアではないかもしれない。だが、信じがたいほど能力は高い。同時に、公道で存分に楽しめるフェラーリだ。

◯：リニアでソウルフル、パワフルなV6ハイブリッド 傑作の296 GTBと変わらないロードマナー 想像以上に魅力的で親しみやすい操縦性

△：本格的な軽量化には高価なカーボン製オプションが必要ながら、488 ピスタほど軽くはない 3割以上お手頃な296 GTBも充分速く、実用性で勝る

フェラーリ296 スペチアーレ（欧州仕様）のスペック

英国価格：35万9779ポンド（約7339万円）

全長：4625mm

全幅：1968mm

全高：1181mm

最高速度：331km/h

0-100km/h加速：2.8秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

乾燥重量：1410kg（軽量化オプション時）

パワートレイン：V型6気筒2992cc ツインターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：880ps/8000rpm（システム総合）

最大トルク：76.7kg-m/6000rpm（エンジン）／32.0kg-m（電気モーター）

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動