1t当たり550馬力のパワーウエイトレシオ

フェラーリ296 スペチアーレの特筆すべき特長を、まず2つ。1つ目は同社の現行モデルで、ヨー方向の慣性モーメントが最小にある。つまり、回頭性が極めて鋭い。もう1つは、後輪駆動のフェラーリとして歴代最強といえる。最高出力は、総合880psを誇る。

【画像】精錬されたロードカーの魅力 フェラーリ296 スペチアーレ 競合のスーパーカー 296 GTBも 全139枚

テストドライバー・チーフ、ラファエレ・デ・シモーネ氏は、過去にないほどスリリングな体験だと主張する。それでも、50ps劣り、60kg重い通常の296 GTBでも、5速コーナーの立ち上がりでテールはむずがる。



フェラーリ296 スペチアーレ（欧州仕様）

「エクストラパワーを制御するツールを用いることで、われわれは前進できるのです。かなり限界には近いと思いますが」。と、彼は続けてもいた。前夜のベッドで、手に負えないフェラーリなのでは、と疑問がよぎる。

翌朝は、お膝元のフィオラノ・サーキット。ニュルブルクリンク・ヴェルデと呼ばれる、鮮やかなグリーンのボディが眩しい。だがそれ以上に鮮烈だったのが、1t当たり550馬力というパワーウエイトレシオでありながら、手懐けられることだ。

488 ピスタの後継 F1グレードのコンロッド

果たして、フェラーリ488 ピスタの後継として、296 スペチアーレは誕生した。296 GTBの軽快さや力強さはそのままに、更なる一体感と表現力を獲得したといえる。

3.0L V6ツインターボユニットは、700psと76.7kg-mを発揮。ハイブリッド・システムは、296 GTBと同等で、駆動用バッテリーは7.5kWhで、8速デュアルクラッチATとエンジンの間に駆動用モーターが備わる。



フェラーリ296 スペチアーレ（欧州仕様）

キャビンとエンジンルームを仕切るバルクヘッドには、レゾネーターを2基追加。8500rpmまで回るエンジンのサウンドを、車内へ直接響かせる。ターボユニットとして、最高の音響体験を叶えている。

コンロッドとスタッドボルトはチタン製で、F1グレード。フェラーリF80に似た、軽量クランクも得ている。技術者によれば、更に120psの向上も可能ながら、トラクションを得るのに前後の重量バランスを40：60から35：65へ変える必要があるという。

249km/hで435kgのダウンフォース

フロントバンパーにはスプリッターが与えられ、エアインテークは拡大。フェラーリはウイングを好まないが、リアの左右には控えめな固定式が備わる。ダウンフォースは、488 ピスタの3割、296 GTBの2割増し。249km/h時に、435kgが生まれる。

GTBのように、自動で立ち上がるスポイラーも装備するが、設定は専用。ドラッグを抑えるモードとダウンフォース優先に加えて、バランスの良い中間モードを得ている。動作速度は、5割増しになった。



フェラーリ296 スペチアーレ（欧州仕様）

ボンネット内の荷室を維持しつつ、488 ピスタへ似たダクトをノーズ部分に採用。ボディ底面からフロントガラス直前へ気流が導かれる形状で、有効なダウンフォースを生んでいる。また、そのバランスがフロント寄りになり、回頭性へ貢献するそうだ。

価格は、英国では296 GTBより10万ポンド（約2040万円）高い。35万9779ポンド（約7339万円）は議論を呼びそうだが、出色のスーパーカーであることは間違いない。

ハードスイッチがステアリングへ復活

コクピットは、概ね296 GTBと同じ。とはいえ、実際に押せるハードスイッチが、ステアリングホイールへ復活したことはトピックだろう。一方、グローブボックスとドアパネルのポケットは省かれている。カーボン製で、シリアスな雰囲気ではあるけれど。

フロア部分にはカーペットがなく、アルミ製のプレート。フェラーリとしては珍しくないが、アルカンターラが惜しみなく使われている。



フェラーリ296 スペチアーレ（欧州仕様）

運転姿勢は素晴らしく、後方視界も良好。ステアリングホイールの位置は望み通りに調整でき、ペダル間隔も望ましい。シートは、カーボン製のチューブラーフレーム。従来のシートより25％軽く、座り心地も褒められる。カラーバリエーションも多彩だ。

ベルトは、5点式のハーネス。座面の高さは従来と変わらず、ドライバーによっては少し高く感じるかも。予算に応じて、カーボン・オプションが幅広く用意されている。

