では改めてになりますがトランプ大統領の、きょう(28日)の動きです。



午前中高市総理と首脳会談を行いました。その後、午後は神奈川のアメリカ軍横須賀基地を視察するなどして、夜には財界人との夕食会なども予定されています。



このヘリコプターには高市首相も同乗したということですね。そして、その注目された日米首脳会談なんですが、その顔ぶれを見てみますと、高市首相の隣には片山財務相。茂木外務相。そして赤沢経産相の姿もあります。アメリカ側も…このような顔ぶれとなっていますが、青山さん、このメンバーから日本側が重視した狙いなどというのは何か見えますでしょうか ？





（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）日米関係は単なる首脳同士じゃなくて、特に最近は関税の問題もありますから、赤沢さんにも関わりますし、あとやはり防衛費を増額するという話で言えば財務相も関わってくる。そういったいろいろなことを話し合いますので、このように複数の閣僚が同席するのは、これは決して珍しいことではありません。（津川 祥吾 アンカー）青山さん。今回のアメリカ側の、トランプ大統領のアジア訪問というのは、このアジア太平洋地域におけるアメリカのプレゼンスをしっかりと示そうというのがもちろん一つ大きな目的だったと思いますが、それより何より、今回はその最大のテーマとしては、米中の経済安全保障の交渉だったと思います。それを前にして、日米韓の同盟関係を強化をして、そこを確認して対中交渉に臨むという位置付けだったと思うので、そういった意味で、今アメリカ側の、今回の日米交渉については概ね狙い通りだったという評価のようなんですが、日本側の今回の日米交渉、日米会談の評価…、青山さんはどのようにご覧になりますか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）高市さんにとってはですね、首相になってから1週間で、この日米首脳会談という大きな外交部隊がやってきたわけですね。これは非常に準備不足ではあるんですけれども、高市首相にとっては非常に運がいい…ある意味ついているというかですね、持っているな…というような感想もあるんです。つまり、安倍さんの後継者ということで首相になった高市さんにとってみれば、安倍さんと関係が良かったトランプさんと、その遺産の上に良い関係を築いていくというのは非常にプラスに働くことになります。さらに言えば、これだけの外交舞台が、高市さんの今後のさらに期待感にもつながる可能性があるわけですね。そういう意味で、最初の会談は、まずは首脳間の信頼関係を築く。そういう意味では、今回の首脳会談は順調な滑り出しだったと思います。ただ、今、津川さんご指摘のように、この後、トランプさんは中国との外交が控えてます。なので、本当に高市さんとトランプさんの関係が構築されていけば、中国との危機感をちゃんと共有してですね、安倍さんがトランプさんに対してやってきたように、日本側の懸念点をしっかり伝えて、トランプさんをある意味コントロールしていく。そういったところまで発展できれば、さらに良かったんじゃないかなというふうに見ています。（徳増 ないる キャスター）では改めて今回の会談のポイントを見ていきますが、こちらの3点です。・関税と投資・防衛費増額・対ロシア制裁などですが、この防衛費の増額について、このような発言がありました。会談の冒頭でですねトランプ大統領が、「日本が軍事力を大幅に増強していることは知っている。大量の軍事装備の注文も受けている。このような注文に非常に感謝している」と述べました。また、高市首相は、所信表明の中で、予定より前倒しをして2025年度中に、対GDP比で2%に引き上げるとも発言していまして、今回の会談でもその増額の意思を伝えたとみられていますが…津川さん。（津川 祥吾 アンカー）2%に増額をする。前倒しで増額をするということについては、恐らくランプさんも評価するだろうというふうに言われていましたので、そこはまさにその通りの結果になったと思いますが、一方で、この先ですね、さらなる注文が出てくるかもしれないというのが一つ心配されるところなんですが、青山さん、その辺はどのようにご覧になりますか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね、具体的にアメリカの高官からは「3.5%まで増やせ」とか…そういった声も出ています。ただ、今回、トランプさんは、この高市さんの発言を受けて、そこまでは今のところ要求しなかったんじゃないかとみられています。そうであれば、今回については一応乗り切ったということになると思います。あとですね…例えばノーベル平和賞に推薦するとかですね、まさにトランプさんが喜びそうなことを、ちょっと盛り込んでですね、なんとか今回は穏便に良いスタートにしたいという高市さんの思惑は非常に強く出ている会談だったと思います。（徳増 ないる キャスター）そして今夜ですが、トランプ大統領は日本の企業のトップとの夕食会に臨む予定です。複数の関係者によりますと、こちらトヨタ自動車の豊田章男会長も出席する予定で、トヨタ側がアメリカで生産した自動車を日本に逆輸入する方針を伝える方向で調整をしているという話もあります。青山さん、この貿易や経済面でのやり取りにも注目ですね。（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね、トランプさんとは、これまでも関税交渉をやってきましたけれども、日本に対して不公平感みたいなものを持っているのは間違いないと思うんですね。自動車も「逆輸入する」といって何台輸入するとか、数値目標の話になってくると非常にややこしいことになるんですが、こういう姿勢を見せるということを少しずつやっていって、軟着陸していくというところに話を持っていきたいんだろうと思います。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、今回、ちょっと意外だったと言われてますが、拉致被害者家族の方とトランプ大統領が直接面会をするということがありました。トランプ大統領は2019年ですかね…北朝鮮とも直接会談をしていて、ただ、その後は必ずしもアメリカと北朝鮮の関係は必ずしも改善していかない…そのまま硬着状態、むしろ悪化をしているというふうに言われている状況の中なんですが、この日本の拉致被害者の問題について、アメリカ、そしてトランプ大統領は、今後プレゼンスを示すということは期待できるでしょうか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）実はですね、今回も、最初の段階ではトランプさんはちょっと時間がないと、ルビオ国務長官が対応するという話がアメリカ政府側から来ていたようなんですね。ところが、高市政権側から、どうしてもトランプさんに短時間でも会ってほしいということで、きょう(28日)になって最終的にトランプさんが会うということになったようなんです。なので、アメリカ政府がどこまで、この問題に真剣かというのは、まだまだ私は未知数な部分はあると思うんですが、きょう会ったことで、トランプさんの記憶にも強く残ったとは思いますし、今後の展開次第だということで、われわれも注目していく必要があると思います。（津川 祥吾 アンカー）今回の日米会談ですね、概ね評価をされる声が多いかと思います。ただ一方で、今後、さまざまな問題が山積していますが、日本とアメリカの間の今後の課題…どういったところだと思われますか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）やはりですね、高市さんは、良いトランプさんとの関係を築く第一歩は示せてたと思うんです。ただ、安倍さんはですね、ある意味、トランプさんの先生役として、いろいろ相談に乗るようなタイプだったんですね。今回、逆にトランプさんの方から「疑問があれば何なりと言ってほしい」という…高市さんに、逆に「自分が教えますよ」というような対応なんですね。これがある程度、対等、もしくは安倍さんのように信頼される関係になっていくと、いろいろな意味で日米関係というのはうまく方向に導くことができるんだと思います。そこまで関係を、今後、発展させていけるかどうか…このあたりに、高市さんの本当の外交手腕というのが問われることになると思います。