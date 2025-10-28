レッドカーペット登壇の元木大介、岩田剛典との2ショット＆会場での“密着ダイジェスト動画”公開「すごい！」「すっかり俳優さんですね」「憧れる50代」
元プロ野球選手でタレントの元木大介（53）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。前日に都内で開催された『第37回東京国際映画祭（TIFF）』のレットカーペット登壇を報告し、会場での写真や動画を公開した。
元木は、ウィメンズ・エンパワーメント部門に出品された『藍反射』に「塾の先生」役で出演する。27日の投稿では、「お疲れ様です!!今日は東京国際映画祭レッドカーペットに登壇してきました」とのコメントとともに、黒のスーツで決めた会場でのショットや、金髪にメガネ姿で登場したダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典との2ショットをアップ。
また翌28日の投稿では「皆さんのリアクションが面白かったです 期待に応じられるお知らせができるように頑張ります 貴重な経験をさせてもらった昨日の密着ダイジェスト動画が届きましたのでよかったらまた皆さんお手柔らかにリアクションしてもらえると嬉しいです」とつづり、黒のハットにレザーのジャケットの私服とみられる姿での会場入りから準備、控室の様子など、本番前までのさまざまな様子をとらえた動画を公開した。
ファンからは「スリムになったので決まってますね、やっぱりかっこいいです」「すっかり俳優さんですね 緊張されてる感が一層カッコよさを増しているような こちらのお仕事でのご活躍も期待しています」「ドット柄のシャツがお似合いで可愛いです 打席に立つよりもレッドカーペットの方が緊張するのですか？」「元木さんお疲れ様でした。めちゃくちゃカッコ良くて素敵ですね」「すごい！次は歌手デビューかな？」「元木さん綺麗なジャケット スタイル素敵ですね シャツもオシャレです」「憧れる50代 ロールモデルにさせて頂きます！」などの声が寄せられている。
