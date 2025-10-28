銀座コージーコーナーからディズニークリスマス限定ケーキ登場♡

クリスマスシーズンを可愛く彩る限定スイーツが、銀座コージーコーナーから登場！2025年12月1日（月）より、全国の生ケーキ取扱店で「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」を発売します。価格は税込3,200円で、ミッキー＆フレンズや『リロ＆スティッチ』『アナと雪の女王』のキャラクターたちをデザインしたプチケーキが、テーブルを華やかに彩ります。

ディズニーデザインのプチケーキアソート

＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）

「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」は、エルサ＆アナ、ミッキー、ミニー、スティッチ＆スクランプ、オラフ、チップ＆デール、プルート、リロの全8種類のプチケーキを詰め合わせ。

価格は2,963円（税込3,200円）。苺ホイップやチーズクリーム、バナナやオレンジ風味のクリームを組み合わせ、見た目の可愛さだけでなく、味わいのバリエーションも楽しめるアソートです。

クリスマス限定の焼菓子ギフトも

＜ディズニー＞もこもこポーチ（8個入）

＜ディズニー＞クリスマスツリー（7個入）

＜ディズニー＞7デイズアドベント（12個入）

＜ディズニー＞クリスマスギフト（32個入）

銀座コージーコーナーでは、もこもこのさがら刺繍で描かれたミッキーのポーチ（8個入 1,870円税込）やツリー形BOXに入った焼菓子（7個入 669円税込）。

そしてアドベントカレンダー形式の7デイズアドベント（12個入 1,728円税込）など、クリスマスを楽しむギフトも多数展開。オンラインショップでも購入可能で、ギフトやパーティーにぴったりです。

限定ケーキで笑顔あふれるクリスマスを

2025年のクリスマスは、銀座コージーコーナーの「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」で、家族や友人と特別な時間を楽しんでみませんか。

見てかわいい、食べて美味しいプチケーキの詰め合わせは、テーブルを彩るだけでなく、心も温かくしてくれます。

店頭では12月1日～25日まで販売、ネット予約も可能なので、確実に手に入れて笑顔あふれるクリスマスを過ごしてください。