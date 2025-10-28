“干し芋”で地域おこしを 中越地震で被災した集落で移住した女性が奮闘【新潟】
中越地震で被災した集落を盛り上げようと奮闘する女性が十日町市にいます。仲間とともに会社を立ち上げ、
干し芋を販売しながら地域おこしに取り組む女性の集落への思いを取材しました。
十日町市の農業法人「womenfarmersjapan」(ウーマンファーマーズジャパン)」に務める佐藤可奈子(さとう・かなこ)さん(38)
香川県出身の佐藤さんは、大学を卒業後、市内の池谷(いけたに)集落で暮らしながら農業を学びました。
4年前にこの会社を立ち上げサツマイモの生産や加工品の販売などを行っています。
◆ウーマンファーマーズジャパン取締役佐藤可奈子さん
「今収穫が終盤になってきたが、自社ほ場で栽培している『紅はるか』が続々と来ている」
21年前に発生した中越地震。震源から約15キロ離れた池谷集落は、棚田やあぜ道が崩れ落ちるなど大きな被害を受けました。
約60年前には37世帯200人以上が暮らしていた集落。年々減っていた中で、地震の影響を受けさらに2世帯が離れ住民は6世帯13人に減少。
大半が高齢者で、集落の維持が難しい「限界集落」とも言われました。
佐藤さんと池谷集落との出会いは震災ボランティア。地震から5年後の2009年に初めて集落を訪れました。
◆ウーマンファーマーズジャパン取締役佐藤可奈子さん
「私がお邪魔したときは地震からの復興というフェーズから地域を地震後も継続させるというフェーズに変わっていて、地域の共同作業など人数が少なくてできないことを地域おこしのイベントとしてやっていた」
池谷集落は、佐藤さんのようなボランティアや移住者を積極的に受け入れ、耕作放棄地の再生を進めるなど集落の活性化に取り組みました。
その結果、人口は9世帯17人に増え、高齢化率は29．4%まで回復。佐藤さんは集落の人の農業にかける姿に惹かれ、移住を決めました。
◆ウーマンファーマーズジャパン取締役佐藤可奈子さん
「限界を希望に変えていくエネルギーや、地に足がついたまっすぐな嘘のない生き方に地震を通して触れることができて、(池谷集落の人の)人物像や価値観を作っているのは農業かもしれないなと思った」
山あいに棚田が広がる池谷集落。ここで50年以上農業をしてきた曽根イミ子(そね・いみこ)さん(88)は地震後に集落を離れることも考えたと言います。
◆曽根イミ子さん
「4軒集まって『どうする。この先下に降りるか』という話もしたが、残った人で頑張ろうということで、残って農業をやった」
曽根さんは地震で田んぼが被害を受け、数年間コメ作りができませんでしたが、震災ボランティアの協力も得て再開。
佐藤さんのような移住者の活躍にも感謝しています。
◆曽根イミ子さん
「ボランティアに来てくれる人が池谷を盛り上げてくれて『池谷すごいね』と皆さんのおかげで言われる。ありがたい」
佐藤さんは、農家に住み込み農業のイロハを学びました。その後、市内に住む男性と結婚し3人の子どもを出産。
住まいは池谷集落から離れましたが、農業は続けてきました。そして2021年に「ウーマンファーマーズジャパン」＝通称「ウーファ」を立ち上げました。
◆ウーマンファーマーズジャパン取締役佐藤可奈子さん
「女性農家の冬の仕事がないのが課題だったのがこの施設ができて、冬の仕事ができて年間通して農業ができるようになった」
主な業務は、サツマイモを使ったスイーツづくり。看板商品の干しイモは、農薬を使わず栽培した「紅はるか」の甘みを生かして作っています。
