【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】お迎え時間に義オバが登場「やられた〜！」＜第11話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第11話 子どもを使って釣るなんて
【編集部コメント】
写真を見るかぎり、おさがりで頂いたおもちゃは紙袋に入れて簡単に持ち歩ける量。サカエおばさんの家までわざわざ取りに行くまでもなく、今ここにもってきてくれれば済んだことです。それをわざわざ「うちへ取りに来てくれない？」と言うなんて、どう考えてもミナさんを自宅へおびき寄せる口実です！ しかしアイリちゃんが「行きたい！」とはしゃいでいる以上、断るわけにもいかず……。まさかアイリまで利用するなんて！」とミナさんは静かに憤りを感じています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
