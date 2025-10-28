ファントムシータが、新曲「botばっか」を11月11日に配信リリース。また、あわせて同曲のジャケット写真も公開となった。

（関連：ファントムシータが“アイドルの本質”を証明する――異端の物語の序章、日本武道館で見せた覚悟の意味）

本楽曲は、音楽プロデューサー 佐々木喫茶による楽曲提供の、“ネットで恋した相手が実はbotだった”という、グループ史上一番カワイイ、明るくてポップな恋愛ソング。可愛らしいメロディーの裏で“人間がAIやbotに蝕まれていく”不気味な世界を描き出し、現実と虚構の境界が溶けていく感覚を鮮やかに表現した一曲となっている。

＜ファントムシータ コメント＞

■もな

とってもキュートなアイドルソングに仕上がりました。甘い歌声に隠れた毒々しいフレーズがとってもお気に入りです。たくさん聴いてください！

■美雨

貴方の愛が本物なのか確かめたくて思わず齧りついてしまいました。可愛い。けど、ちょっぴり危険な私たちを味わい尽くしてください。

■凛花

ファントムシータ初のかわいい曲です。でもしっかりと『私たちらしさ』も残っている、中毒性が高く聴きごたえのある曲です。是非たくさん聞いてね。

■百花

この曲は、ファントムシータとしていままで見せてこなかった可愛らしさにレトロホラーが掛け合わさった楽曲になっていると思います。いつもとは違う私たちの歌い方や可愛さの中にある、じわじわとゾクゾクするような怖さにも注目してみてください。

＜Ado コメント＞

botばっかはファントムシータ史上1番可愛く、1番アイドルらしさをなぞった楽曲です。レトロポップなサウンドの中にゾワゾワとするような可愛さが眠っていて、何よりメンバーの歌がとても可愛いのでたくさん聴いていただきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）