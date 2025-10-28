18ºÐ¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ØÄË¤¯¤Ê¤¤Í½ËÉÀÜ¼ï¡Ù¥á¥ê¥Ã¥È¤Î°ìÊý¤ÇÃí¼Í·¿¤ÈÉûºîÍÑ¤Ë°ã¤¤¤â¡Ú¿·³ã¡Û
¸©Æâ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤Í½ËÉÀÜ¼ï¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬¸©Æâ¤Ç¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã»Ô¹¾Æî¶è¤Î¤µ¤µ¤¬¤ï¾®»ù²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡£»Ò¤É¤â¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ¡¤Ø¤ÎÊ®¼Í·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ç¤¹¡£
¢£¤µ¤µ¤¬¤ï¾®»ù²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ºûÀîÉÙ»ÎÍº±¡Ä¹
¡Ö¥Õ¥ë¥ß¥¹¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤ÏÄË¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×
µîÇ¯¤«¤é¹ñÆâ¤Ç¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¡Ö·ÐÉ¡¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¡£2ºÐ¤«¤é18ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ëÉ¡¤ÎÇ´Ëì¤ËÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤µ¤¬¤ï¾®»ù²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ºûÀîÉÙ»ÎÍº±¡Ä¹
¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï1Ç¯´Ö¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é1²ó¤ÎÀÜ¼ï¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ë¡×
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÌó800¿ÍÊ¬¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬Í½Ìó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãí¼Í·¿¤È¤ÏÉûÈ¿±þ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤µ¤¬¤ï¾®»ù²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ºûÀîÉÙ»ÎÍº±¡Ä¹
¡ÖÃí¼Í¥¿¥¤¥×¤Ï¼ç¤ËÃí¼Í¤·¤¿¾ì½ê¤¬¼ð¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÉûÈ¿±þ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉ¡¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢À¸¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤Î¤ÇÉ÷¼Ù¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ËÉ¡¿å¤À¤È¤«É¡¤Å¤Þ¤ê¤¬½Ð¤ë¡£¡×
ºûÀî±¡Ä¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤ÄÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
