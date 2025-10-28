»°¤¿¤Ó¡Ö¥µ¥È¥Æ¥ë¡×¡Äºå¿À¼çË¤¤Ë3ÀïÏ¢Â³Å¬»þÂÇµö¤¹¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¹Ã»Ò±à¤ÇÌÜÂ¬¸í¤Ã¤¿¤«¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤Ï2»à°ìÎÝ¤Çº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë±¦Êý¸þ¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£±¦Íã¤ÎÌøÄ®Ã£¤Ï°ìÅÙ»ß¤Þ¤Ã¤ÆÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¸åÂà¡£·üÌ¿¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¾¯¤·ÆÏ¤«¤º¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¤ÏÂè1Àï¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¡¢Âè2Àï¤ÏÀèÀ©ÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÀïÏ¢Â³¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£