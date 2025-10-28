àÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹á¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ä½Ð»º¡¢µÄ°÷¤ò·Ð¤Æ15Ç¯¤Ö¤ê¶äºÂÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤ËÆþÅ¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¾¯¤·´ÓÏ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÀÎ¤è¤ê¼ã¤¤¡×
¡¡àÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹á¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔµÄ¤âÌ³¤á¤¿ÀÆÆ£Î¤·Ã¤µ¤ó(41)¤¬¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶äºÂ¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï1ºÐ¤ÇÄ°ÎÏ¤òÁÓ¼º¡£¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÉ®ÃÌ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀÜµÒ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«½öÅÁ¡ÖÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èµÄ¡¢ÅìµþÅÔµÄ¤òÌ³¤á¡¢º£²Æ¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥ì¡¼¥¹ÊÁ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¡ØÚå¡Ù¤ØÆþÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¯¼£¤ÎÆ»¤ò´°Á´¤Ë¼êÊü¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤Éº£¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ÇÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¶äºÂ¤ÎÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·´ÓÏ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÆ»¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤Ã¤È¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤º¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡ÖÀÎ¤è¤ê¼ã¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£