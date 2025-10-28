¡ÖË«¤áÊý¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×MLB¸ø¼°¤¬¸ø³«àÀïØË¤Î»³ËÜÍ³¿á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÁûÁ³¡Ö°Ì´¤Ã¤Æ²¿¤ä¤Í¤ó¡×¡Ö¼ö±å¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¡×
¡Ö¸ø¼°¤Ë¥Û¥é¡¼°·¤¤¡×¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢SNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö10·îÃæ¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë°Ì´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢MLB¸ø¼°X¤Ï¤¢¤ëÅê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¹õ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¿¿¤Ã¹õ¤ÊÌÜ¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎÈ©¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¼Ì¤ë¿ÍÊª¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡£26Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥¹ÂÇÀþ¤ò9²ó1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ß¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¡¢»³ËÜ¤Î´é¼Ì¿¿¤ò±Ç²è¡Ö¼ö±å¡×(2002Ç¯)¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë»Ñ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉÝ¤¹¤®¥ï¥í¥¿¡×¡Ö¸ø¼°¤Ë¥Û¥é¡¼°·¤¤¡×¡Ö¼ö±å¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¡×¡Ö°Ì´¤Ã¤Æ²¿¤ä¤Í¤ó ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤ä¤í¤½¤³¤Ï¡×¡Ö¤ä¤á¤Æ¡Á ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤è¡¢Èà¤Ï¡×¡ÖË«¤áÊý¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä»³ËÜ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢Japanese horror¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤É¤³¤í¤ÎÁû¤®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£