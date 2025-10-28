¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Û28ÆüÌë¤âÎä¤¨¹þ¤à 29Æü¤ÏÀ²¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¹¤¬¤ë¤â28Æü¤è¤êµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤³¤í¤â¡Ú¿·³ã¡Û
28Æü¤Î¿·³ã»Ô¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½ê¡¹¤ÇÎä¤¿¤¤±«¤â¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢±ô¿§¤Î¶õ¤Ç¡¢Åß¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¡£
28ÆüÀµ¸á¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¿·³ã¡¦Ãæ±û¶è¤Ç13¡¦1¡î¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ç¤Ï10¡¦3¡î¤È¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5¡î¤¯¤é¤¤Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ìë¤â¶¯¤¯Îä¤¨¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸ü¼ê¤Î¤ªÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤Æ¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
29Æü¤Ï¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£29Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤ë¤È29ÆüËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÃæ¿´¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¼¡Âè¤ËÀ²¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Å·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò28ÆüÌë¤«¤é¸«¤ë¤È28ÆüÌë9»þ¡¢²¼±Û¤äº´ÅÏ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¾å±Û¤ÈÃæ±Û¤Ç¤â¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¤ÈÌë´Ö¤â¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢½ê¡¹¤Ë±«±À¤¬Î®¤ì¤³¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
29ÆüÄ«¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾åÃæ²¼±Û¤Ç¤Ï¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüÃæ¤Ï±«¤¬¤ä¤ó¤Ç¼¡Âè¤ËÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¡¢Ìë¤âÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤ç¤¦¤è¤êµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£28Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢15¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¾å±Û»Ô¤äº´ÅÏ»Ô¤Ç¤Ï¡¢28Æü¤è¤ê¤â¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤â³ÆÃÏ¤Ç¡¢½éÅß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤ËÌýÃÇ¤ò¤»¤º¡¢°ú¤Â³¤¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±²¼¤µ¤¤¡£
