¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾¾¹¾¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÄ«·Ê¿§¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡¢¥È¥¤ÏÍ·½÷¤Ê¤ß¤«¤é¤ª»È¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡Ò29ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤¬àÍ·½÷á
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï29Æü¡¢Âè5½µ¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¡×¤ÎÂè23²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¡£Æ´¤ì¤Îà¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔá¾¾¹¾¤Ç·Þ¤¨¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÄ«·Ê¿§¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤ÏÍ·½÷¡¦¤Ê¤ß(¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß)¤«¤é¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤Î¤ª»È¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¡¢½ÉÇñ¤¹¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò³À´Ö¸«¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤Ï¹¾Æ£ÃÎ»ö(º´Ìî»ËÏº)¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦½Å°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Í·½÷¡¦¤Ê¤ß¤ò±é¤¸¤ë¤µ¤È¤¦¤Ï¡¢¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«Ì¾µÁ¤Ç4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£