¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡ÄÃæÆü¤¬³°Ìî¼ê¡¦½ÙÂÀ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤¬À¸¤»Ä¤ëÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿15Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï10·î28Æü¡¢½ÙÂÀ³°Ìî¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÙÂÀÁª¼ê¤Ï¡¢2010Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2022Ç¯¤Î¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¸ª¤È½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î1·³½Ð¾ì¤Ï22»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬5ÎÒ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÙÂÀÁª¼ê¡§
¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤¬À¸¤»Ä¤ëÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿15Ç¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡½ÙÂÀÁª¼ê¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£