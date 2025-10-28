¹â¹»Ìîµå¶å½£Âç²ñ¡¡¿ÀÂ¼¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤Î²Æì¾°³Ø²¼¤·¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¡¡¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¡×½Ð¾ì¤ØÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯
ÍèÇ¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¡á¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¡×½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê»²¹Í¤È¤Ê¤ë½©¤Î¶å½£¹â¹»Ìîµå¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢½à¡¹·è¾¡¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºê¸©¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½©¤Î¶å½£¹â¹»Ìîµå¡£ÍèÇ¯½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤Î¶å½£ÃÏ¶è¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï4¤Ä¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤Ç¡¢½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï28Æü¡¢¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¡¢¿ÀÂ¼¤Ï¥¨¥éー¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Êー¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢1Ç¯À¸¤ÎÀîËÜ¤¬3ÎÝ¡¦2ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸åÂ³¤¬Â³¤«¤º¡¢ÀèÀ©¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¥¦¥é¡¢¼é¤ë¿ÀÂ¼¤Ï¥Ñ¥¹¥Üー¥ë¤Ê¤É¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎÎ¶Æ¬¤¬»°¿¶¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Áー¥à¸Ç¤¤¼éÈ÷¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢0ÂÐ0¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÉ½¡£1Ç¯À¸Ê¿ÀÐ¤¬½ÐÎÝ¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ï3ÈÖ¡¦¼ç¾¤Î³á»³¡£1¡¦2ÎÝ´Ö¤òÇË¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¤Ç¿ÀÂ¼¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÀÂ¼1ÂÐ0¡Ë
¿ÀÂ¼¤Ï¤µ¤é¤Ë7²ó¡£ÀèÆ¬¤Ï¤Þ¤¿¤â¡¢1Ç¯À¸¡¦Ê¿ÀÐ¡£¤½¤Î¸å¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ1ÎÝ¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¥¿¥¤¥à¥êー¤Î³á»³¤¬ºÆ¤Ó¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¤â2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¡¦2ÎÝ¤Ç¡¢5ÈÖ¡¦Ô¢Ê¬¤¬3ÎÝÀþ¤òÇË¤ê¡¢2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£°ìµ¤¤Ë4ÂÐ0¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ë²Æì¾°³Ø¤â9²ó¥¦¥é¡¢Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ìー¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿ÀÂ¼¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿Î¶Æ¬¤¬¡¢ºÇ¸å¤âÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ´°Åê¾¡Íø¡£
4ÂÐ1¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¡×½Ð¾ì¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ30Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Î¶å½£¹ñºÝÂçÉÕÂ°¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦