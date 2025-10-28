【東京ドラマアウォード】有働由美子、『VIVANT』に戦々恐々 裏番組でキャスターも「全話拝見させていただきます」
この1年間に放送された番組で“世界に見せたい日本のドラマ”を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』の授賞式が28日、都内で行われ、司会を務めたフリーアナウンサーの有働由美子が自身が出演する『有働Times』（毎週日曜 後8：56）の“裏番組”となる『VIVANT』の続編に戦々恐々としていることを明かした。
【写真】すごすぎる⋯？艶やかなダンスを披露した三谷幸喜＆有働由美子
優秀賞を受けたTBSドラマ『御上先生』の演出を手掛けたスタッフが壇上で、アゼルバイジャンで撮影を行っていることを紹介。有働と同じく司会を務めた三谷幸喜が「アゼルバイジャンで何をやっているの」と有働に水を向けると、有働は「テレビの裏番組なので、あまり言いたくないんですけど、『VIVANT』ですね」と説明。「戦々恐々としておりますけれども、全話楽しみに拝見させていただきます」と笑いを誘った。1作目に出演していた俳優の松坂桃李は笑顔を浮かべながら聞いていた。
【『東京ドラマアウォード2025』受賞一覧】
■作品賞
＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（日本放送協会）、『東京サラダボウル』（日本放送協会）、『ホットスポット』（日本テレビ放送網）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビジョン）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）
＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（日本放送協会）、『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）、『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
＜ローカル・ドラマ賞＞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記』（北海道テレビ放送）、『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（日本放送協会）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ放送網）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞塚：原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
主題歌賞：KingGnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
