11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」が28日、公式Xを更新。視聴者参加型のオリジナル番組の概要を発表した。

同Xで視聴者参加型オリジナル番組「きもっち悪いダンス選手権」の概要を発表。「視聴者の皆さんも参加できる投稿型番組「きもっち悪いダンス選手権」。指定された音楽に合わせて「きもっち悪いダンス」を踊るだけ！」と伝えた。

そして「松本人志を含む審査員が“あなたのダンス”をジャッジ！年齢・性別：ダンス経験不問！曲を選んで今すぐ応募しよう！」と呼びかけた。

この発表には「これ絶対面白くなるの分かる」「これは参加できそう」などの期待の声が寄せられていた。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。