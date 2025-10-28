¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡0¡½1¤Î4²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ºÍÌÚ¤Î135¥­¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£

¡¡»³Àî¤ÏÂè2Àï¤Ç¥·¥ê¡¼¥º1¹æ3¥é¥ó¤ò´Þ¤á5ÂÇÅÀ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï4ÈÖ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤Ã¤¿¡£

¡¡¢§»³Àî¡¡ÂÇ¤Ä¤Ù¤­¥Ü¡¼¥ë¤òÀ°Íý¤·¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤â¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£