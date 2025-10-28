「立憲民主党」の米山隆一衆院議員が28日に自身のX（旧ツイッター）を更新。24日に衆参両院本会議で行われた高市早苗首相の就任後初の所信表明演説について言及した。

米山氏は、同僚議員が演説中にヤジを飛ばした件について「ほぼ聞き取れず演説を妨害する様なものではなかったと思います」と私見を展開。

また「人の事ばかり言うのも何なので私のヤジも申し上げると、今回の高市総理の所信表明演説は実は全体に穏当で余りヤジる所はなかったのですが、『私は長年女性の生涯にわたる健康の課題に取り組んでまいりました…女性特有の疾患について、診療拠点の整備や研究、人材育成等に取り組むなど、その成果を全国に広げてまいります』を言い終わって息継ぎした瞬間に『俺達おじさんも忘れないでね！』とヤジらせて頂き、結構周囲の苦笑いを誘っていたと認識しています、ええ」と、自身もヤジを飛ばしたと明かした。

これに「茶化すようなことですか?」といったコメントが寄せられたが、米山氏は「全然茶化していないですね。国政の有り様として、『女性特有の疾患』だけを扱うのは不平等で、それならそれで『男性特有の疾患』も扱うべきであるという、真っ当な問題提起をしている迄です。兎も角何でもかんでも『軽く見ている』の様に仰られても困ります」と返していた。