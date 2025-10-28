¡Ö¤³¤Î½÷À¤Ï¾¡¼Ô¤À¡×6Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹â»ÔÁíÍý¤ò¾Þ»¿¡¡ÂÐÌÌ¤Ç½é¤Î²ñÃÌ¡¢¶¦¤ËÊÆ¶õÊì»ë»¡¤â ¡Ö²æ¡¹¤Ï¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¹â»ÔÁíÍý¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿Î¾¼óÇ¾¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¾è¤»¤¿ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¼ÖÎ¾¡á¥Ó¡¼¥¹¥È¤¬½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¤È¤¤ª¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é·ÞÉÐ´Û¤ËÅþÃå¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖMr.president! Welcome back to Japan!¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤ò²þ¤á¤Æ´¿·Þ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤è¤ê¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï¾ï¤ËÆüËÜ¤ò°¦¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¶¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¸ß¤¤¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎÌ¾Á°¤â½Ð¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñÃÌ¡£¡È¼óÇ¾Æ±»Î¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î³°¸ò¼êÏÓ¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¹ç°Õ¤Î¼Â¸½¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Îò»ËÅª°Î¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ø¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡×
²ñÃÌ¸å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î¾¼óÇ¾¤ÏÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î80Ãû±ßµ¬ÌÏÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ê¤É¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²²ñ¤È¤âÌÌ²ñ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£²ÈÂ²²ñ¤ÏÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¡²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¡ÊËÌÄ«Á¯¤Î¡Ë¶âÀµ²¸»á¤È²ñ¤ï¤ì¤¿»þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î¤è¤¦¤Ê¼óÇ¾Æ±»Î¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â»ÔÁíÍý¡£¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤È¤â²¿ÅÙ¤â¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¤³¤ì¤Ï°ÂÇÜ¾¼·ÃÉ×¿Í¤«¤é¡Ø¿¸»°¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¤¹¡Ù¤È¡×
¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¾¾»³±Ñ¼ù»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤È°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬À¸Á°»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤òÂ£¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£2¿Í¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌÁ°¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ·Ñ¤ò°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÆÌ©¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´¥ÇÕ¡¢¥Á¥¢¡¼¥º¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ÎÂç¤Ê¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
²ñÃÌ¸å¤Ë¤ÏÃë¿©²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¥³¥á¤ÈµíÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤¬¥³¥á¤Ë¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCNN¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¥³¥á¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´¿¿´¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãë¿©²ñ¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤ÈÀïÆ®¤Î½ª·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å3»þ¤¹¤®¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£Çò¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê·ÉÎé¤ò¤·¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ï¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¹¤°¸å¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¹â»ÔÁíÍý¡£µ¡Æâ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤¬Æ±¾è¤·¤¿¥Ø¥ê¤ÏÅÔÆâ¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ø¡£¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤ËÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ï¥ó¡×¤«¤é½Ð¤ë¤È¡¢Ê¼»Î¤é¤«¤é¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È»ëÀþ¤ò¤¢¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤È¤È¤â¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈà½÷¤ÏºÇ¹â¤ÎÁíÍý¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤´¤é¤ó¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤ÎÃæ¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤ÈÊÂ¤ó¤Ç±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤Î½÷À¤Ï¾¡¼Ô¤À¡£²æ¡¹¤ÏÆÍÁ³¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¡¢ÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤â³ô¼°»Ô¾ì¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ò¤³¤¦¾Þ»¿¡£Ëµ¤é¤ËÎ©¤Ã¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Î¸ª¤òÊú¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼»Î¤é¤Î´¿À¼¤ËÏÓ¤ò¾å¤²¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ±þ¤¸¤¿¹â»ÔÁíÍý¡£½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¥à¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î¿¿¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Û¥Æ¥ë,
À¸²Ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
²£ÉÍ,
¥Í¥¸,
¾åÅÄ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°