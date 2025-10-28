¡Ú ËÙ¤Á¤¨¤ß ¡Û¡¡±¦ÏÓ¾åÏÓÉô¤Ë¡¡¡Ö5¥ß¥êÄø¤Î¤·¤³¤ê¤¬¡×¡¡ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¡ÖÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×
²Î¼ê¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¿ÈÂÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Ç»¡¼¼¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢±¦ÏÓ¾åÏÓÉô¤Î¤·¤³¤ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÙ¤Á¤¨¤ß ¡Û¡¡±¦ÏÓ¾åÏÓÉô¤Ë¡¡¡Ö5¥ß¥êÄø¤Î¤·¤³¤ê¤¬¡×¡¡ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¡ÖÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡×
ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉª¤Ë¶á¤¤±¦ÏÓ¤Î¾åÏÓÉôÊ¬¡£¡¡ÈéÉæ¤Î±ü¤ÎÊý¤Ë¡¢5¥ß¥êÄø¤Î¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢½Õº¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ¾Âµ¤òÃå»Ï¤á¤¿º¢¤Ç¡¢²¹ÅÙº¹¤Î¤¿¤áÎä¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ò»¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¿¨¤ì¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤ì¥Ê¥Ë¡©¡¡¥³¥ê¥³¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡¡¤Ç¤â¥×¥è¥Ã¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¡¡³°¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×¡Ö¤¿¤ÀÏÓ¤ò¶Ê¤²¤ë¤È¡¢¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤Æ¿¨¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤«¤·¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡×¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤·¤³¤ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ýÉÂ¤ä·Ð²á´Ñ»¡¤Î¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤ÎÍ½Ìó¤¬¾ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢ÈéÉæ²Ê¤Î¿Ç»¡¤â¶á¤¯Í½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÈéÉæ¤Ê¤Î¤«¡¢·ìÀò¤«²¿¤«¤Ê¤é½Û´Ä´ï²Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¼õ¿Ç¤¹¤ë²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇº¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¡¡Ìñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡£¡×¤È¡¢¼õ¿ÇÆü¤òÂÔ¤Ã¤¿¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡Ö¡ØÈéÉæ²Ê¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ï²¿¤â¤Î¤«¡¡Àè¤º¤Ï¥¨¥³¡¼¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÙÈéÉæ²Ê¤Î³°Íè¤Ç¿¨¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¡£¡×¡Ö¤½¤·¤ÆËü¤¬°ì¤Ë¤â¡¢¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³°²Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ²Ê¤Î¥¨¥³¡¼¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê¤Î¥Õ¥í¥¢Æâ¤ÇÀìÌç¤Î¸¡ººµ»»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡×¤È¡¢¸¡ºº¤òÂÔ¤Ä´Ö¤âÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤âÍ½Ìó¤¬ÂçÊÑº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢10·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸¡ºº¤Þ¤Ç¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈéÉæ²Ê¤ÎÀèÀ¸Û©¤¯¡¢°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·Â³¤¤¤Æ¡Ö¤½¤·¤ÆËÜÆü¥¨¥³¡¼¸¡ºº¡£¸¡ººµ»»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÏÆó¿Í¡£Ç°Æþ¤ê¤Ë¥¨¥³¡¼¤Ç¸¡ºº¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤Î5¥ß¥ê¤â¤¢¤ë¤·¤³¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÎÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï·ì´É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÂÎ¤ÏËÄ¤é¤ó¤À·ì´É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ËËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¸Î·ì´É¤¬µÞ¤Ë¤³¤³¤À¤±¡¢´Ý¤¤¤·¤³¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö·ìÀò¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÀè¤º¤³¤Î¼þ¤ê¤Î·ì´É¤ò¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ê¤¯ÊÉ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯»éËÃ¤äÈéÉæ¤¬Çö¤¤¤ÈÉâ¤½Ð¤Æ¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¸½¾Ý¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î²Ê¤ÇºÆÅÙ¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤âº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤³¤Î·ì´É¤Î¤¢¤ë°ÌÃÖÅª¤Ë¤â¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢²óÅú¡£
¹¹¤Ë¡¢ËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤¬¡ÖÏ·²½¸½¾Ý¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¡Ø¼þ¤ê¤Î·ì´É¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ù¡×¤È¡¢ÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¹¤Ë¡Ö¤½¤·¤ÆÀèÀ¸¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Îã¤¨¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿°ì¸À¡£ÃÃ¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¿ÈÂÎ¤Ã¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ë·ì´É¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤ì¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸¤«¤é¤ÎÊäÂ¤Ë¡¢ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¿Ç»¡¼¼¤Ç¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¡£Ã¯¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¾¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ê¡©¡ª¤½¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¿Ç»¡¼¼¤ò½Ð¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡ª¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÂÍý¸¡ºº¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ò¡¢³Ð¸ç¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤éÄË¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë³Ð¸ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÄ«¿©¤ò¼è¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Î¸¡ºº·ë²Ì¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡×¤Èµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÆ±¤¸¸½¾Ý¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÅöÊ¬²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¡£¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯2·î²¼½Ü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç2019Ç¯2·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Àå¤¬¤ó¤¬¡Ö´°¼£¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò2024Ç¯4·î20Æü¤Ë´°¿ë¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖFUWARI¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û