ÆüËÜ¤òË¬ÌäÃæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¡Öµß½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¤ÎÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¡¦»ÔÀî·ò°ì¤µ¤ó¤âÌÌ²ñ¤·¡¢¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤«¤é¤Î¿ÊÅ¸¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯°ÊÍè¡¢3²óÌÜ¤Ç¡¢Âè2¼¡À¯¸¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¤«¤é¤Ï¡¢1978Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô¤Î¿á¾åÉÍ¤ÇÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ë¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÙÇÃ×¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÈÂ²¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ïµß½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Áá´ü²ò·è¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼ÔÃÄ¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¶¨µÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤º¤ìµÄÏÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¾ï¤ËÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌ²ñ¤Î¸å¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤éÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤é¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Áá´ü²ò·è¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¡Ë¡ÖÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÁ°¤Ë²ÈÂ²¤ÈÁíÍý¤Î²ñÃÌ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÙÇÃ×ÌäÂê¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÊÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤¤è¤¤¤èµæ¶ËÅª¤ËÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÊÖ¤¹µ¤»ý¤Á¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦µ§¤ë»×¤¤¡×
¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤ÎÙÇÃ×ÌäÂê¡£¥«¥®¤ò°®¤ëÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ïº£¸å¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡©ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
