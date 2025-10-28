MBC¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆÃÇÉ°÷¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿³ÆÃÏ¤ÎÏÃÂê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö¤«¤´¤·¤ÞÆîËÌ600¥­¥í¡×¡£¤­¤ç¤¦28Æü¤Ï¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¡¦¹ùÅç¤«¤é¿Æ»ÒÁêËÐ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£

¾å¹ùÅçÎ¤Ä®¤Ë¤¢¤ëÎ¤È¬È¨¿À¼Ò¡Ö½©¤ÎÎãÂçº×¡×¤ÎÁêËÐÂç²ñ¤Ç¤¹¡£

Ãæ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿Æ»ÒÁêËÐ¡£Åç¤Ë¹â¹»¤¬¤Ê¤¤¹ùÅç¤ÇÅç³°¤Ø¤ÎÅçÎ©¤Á¤ò¹µ¤¨¤¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤â¡¢¿Æ»Ò¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÉã¡Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×

¡ÊÂ©»Ò¡Ë¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¡Ê¿Æ»Ò¡ËÁêËÐ¤À¤Ã¤¿¡×

²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê´¿À¼¤äÇï¼ê¤¬¶Á¤­ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»£±Æ¤ÏMBC¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆÃÇÉ°÷¡¦é¶ÌîÎÌÉ×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

