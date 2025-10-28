東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。



27日は午前中、雲が広がりましたが、午後は各地とも晴れて青空が広がりました。最低気温は内陸部を中心に一桁となり、ほとんどの地点で今シーズン最も冷え込みました。日中も気温は上がらず、20℃に達した所はありませんでした。



これからの天気です。29日は朝からよく晴れて、日差しがたっぷりと届きそうです。天気の崩れはなく、絶好の洗濯日和となるでしょう。





ただ、最低気温は28日朝より低くなり、沿岸部で10℃前後、内陸部で7℃ほどとなりそうです。最高気温は20℃くらいと28日より高くなるでしょう。続いて週間予報です。木曜日までは晴れる日が続きますが、一日の気温差が大きくなりそうです。体調管理に注意してください。金曜日は低気圧の影響で広く雨となりますが、3連休は天気が回復し、お出かけ日和となりそうです。

さて、朝の冷え込みが強い日が増えてきましたが、この朝の寒さにまつわるお話です。お天気メモはこちら「晴れた日の朝が冷え込む原因とは」。晴れた日の朝は寒いなと感じることありませんか。



朝が冷え込むのは、放射冷却という現象が原因です。秋や冬の天気予報でしばしば耳にする言葉だと思いますが、まずはこの放射冷却についてお話します。



太陽が出ている日中は太陽から日差しが届き、熱をもらって気温が高くなります。一方、太陽が沈む夜は、日中受け取った熱を宇宙に返しています。その結果、地面付近は気温が下がり、冷え込むことを放射冷却といいます。



熱を受け取ってばかりだと地球はどんどん暑くなってしまうので、受け取った分、ちゃんと返さないといけないんです。



では、どんな時に放射冷却が強まり、 朝の冷え込みが厳しくなるのでしょうか。まず、くもりや雨の日ですが、地面から熱を返そうとすると上空にある雲が熱をブロックして一部、戻ってきてしまいます。ですので、夜、曇りや雨の日は翌朝の冷え込みが弱くなります。



一方、よく晴れている時は遮るものがないので、熱はどんどん宇宙に逃げていきます。そのため夜、晴れる日は翌朝、冷え込みが強くなります。寒くなる秋や冬は、日中の天気だけでなく夜の天気も気にかけてほしいです。