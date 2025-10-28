昨年ベスト4の大阪薫英が快勝でウインターカップ出場権獲得…山形の酒田南は激闘を制して初の冬の舞台に
10月26日、「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」の出場校を決める予選が全国各地で開催され、1府8県の代表が決定した。
神奈川県予選では、最終クォーターに追い上げにあうものの1点差で逃げ切った星槎国際湘南が冬の全国出場権を獲得。また、酒田南と県立山形中央が激闘を繰り広げた山形県予選では酒田南が3点差で競り勝ち、初のウィンターカップ出場を決めている。
昨年はウィンターカップ準決勝までコマを進め、今夏も3回戦で桜花学園に5点差の接戦を演じた名門の大阪薫英女学院は危なげなく優勝を果たした。そのほかも県立湯沢翔北、土浦日本大学、東海大学付属諏訪、鵬学園、鹿児島がインターハイに続き全国への切符を掴んでいる。
10月25、26日に行われたウインターカップ予選女子の試合結果一覧は以下の通り。
◆■10月25、26日のウインターカップ予選男子
▼秋田県決勝
10月26日 県立湯沢翔北 89－62 県立秋田中央
WC出場：県立湯沢翔北
▼山形県決勝
10月26日 県立山形中央 83－86 酒田南
WC出場：酒田南
▼茨城県決勝
10月26日 土浦日本大学 70－45 水城
WC出場：土浦日本大学
▼神奈川県決勝
10月26日 鵠沼 59－60 星槎国際湘南
WC出場：星槎国際湘南
▼長野県予選
10月26日 東海大学付属諏訪 113－60 松本国際
WC出場：東海大学付属諏訪
▼石川県決勝リーグ
10月26日 決勝リーグ①鵬学園 69－78 日本航空石川
決勝リーグ②金沢 67－79 県立津幡
WC出場：日本航空石川、鵬学園
▼大阪府決勝
10月25日 大阪薫英女学院 95－61 樟蔭
WC出場：大阪薫英女学院
▼長崎県決勝
10月26日 県立長崎西 58－68 瓊浦
WC出場：瓊浦
▼鹿児島県決勝
10月26日 鹿児島 83－69 れいめい
WC出場：鹿児島
【動画】星槎国際湘南が鵠沼の追い上げを振り切り優勝
冷静沈着!! #木村彩陽(#28)
相手をかわし見事に決め切る👏#鵠沼 の反撃も一歩及ばず #星槎国際湘南 が大激戦を制す💥
🏀SoftBank #ウインターカップ 2025🏆
👇見逃し視聴👇https://t.co/MS3NlB0JSN#バスケットLIVE 配信中#高校バスケ@U18_JBA pic.twitter.com/dVKSnWNFak
- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) October 26, 2025