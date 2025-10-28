¹â¹»À¸¹Í°Æ¤Î³¤Á¯Äê¿©¤òÀ¥¸Í·Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¡¡Â¿ÅÙÄÅ¹â¹»¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥Éµû¤Ê¤É5¼ï¤ò»ÈÍÑ¡¡¹áÀî
ALLÂ¿ÅÙÄÅ¹â¹»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë³¤Á¯Äê¿©¡¡Äó¶¡¡§Â¿ÅÙÄÅ¹â¹»
¡¡¹áÀî¸©Â¿ÅÙÄÅÄ®¤ÎÂ¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¹â¹»¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥Éµû¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿Äê¿©¤¬¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Â¿ÅÙÄÅ¹Á¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë³¤Á¯ÎÁÍýÅ¹¡Ö¾ÐÌç²È¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖALLÂ¿ÅÙÄÅ¹â¹»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë³¤Á¯Äê¿©¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤Ç³«È¯¡¢ÍÜ¿£¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥Éµû¤Ê¤É¤ò¡¢À¥¸Í·Ý¡¦½©²ñ´ü¤Î²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¡¢¹â¸«Åç¤Ø¸þ¤«¤¦´Ñ¸÷µÒ¤é¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Í¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Äê¿©¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ´°Á´ÍÜ¿£¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥µ¥è¥ê¡ÖÀ¥¸Í¤Î¥¥é¥á¥¡×¤ä¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤¦¤É¤ó¤ò±Â¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤Æ°é¤Æ¤¿¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¥¦¥Ë¡×¤Ê¤É¡¢5¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµû¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄê¿©¤Ï10·î31Æü(¶â)¤È11·î1Æü(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¡¢Î¾Æü¤È¤â¤Ë¸ÂÄê25¿©Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤Ï1¿©2500±ß¤Ç¤¹¡£