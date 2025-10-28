¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤ËÄã²¼¤âÂ¸µ¤Ç¤Ï°ìÉþ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÏ¢Æü¤ÎÄã²¼·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î£¹£¸.£¹£·£¹¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï£¹£¸¡¥£µ£¶£µ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡££±£°·î£²£±Æü°ÊÍè¡¢£±½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¥É¥ë°Â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°ÆüÀþ£¹£¸¡¥£·£³£¸¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢£²£±ÆüÀþ£¹£¸¡¥£¶£±£²¤Þ¤Ç°ì»þÄã²¼¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ü²¼¤²¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á98.74(-0.05¡¡-0.05%)
