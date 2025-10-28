◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦 阪神―ソフトバンク（２８日・甲子園）

ソフトバンク・王貞治球団会長が甲子園で取材に応じ、延長１８回、６時間３９分の死闘となったドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第３戦に言及した。

「１番・ＤＨ」で出場した大谷は４打数４安打２本塁打、３打点、５四球で１試合９出塁。佐々木は好救援で、２日前に１０５球完投した山本も、１８回途中からブルペンで投球練習して救援登板に備えるなど、まさに総力戦となった。試合は延長１８回、ドジャースのフリーマンのサヨナラソロで決着した。

王会長は「すごかったねー。フリーマンのサヨナラホームラン見たよ。（大谷も）すごいねー。相手も極端にあれだけやらないとさ、抑えられないと思ってやってだろうけどね。山本もブルペンにいたもんなあ。滅多にないことだからね。やっぱり盛り上がるよね。大谷だってさ、４の４、２ホームラン、すごいよ！」と興奮さめやらぬ様子だった。

ソフトバンクは阪神との日本シリーズ第３戦。「いよいよだね。やっぱり３戦目だから先手を取りたいよね。きっといい試合になると思うよ！ 両方ともいいからね。頑張りましょう！」と日本シリーズの熱戦も約束した。