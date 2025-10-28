トランプ大統領の宿泊するホテルの前から中継です。

トランプ大統領は28日午後7時から、ホテルのすぐ近く、アメリカ大使公邸に日本企業のトップらを招き、対米投資に関する署名式を開きます。

署名式には、トヨタ自動車の豊田章男会長やソフトバンクの孫正義会長らが参加する見通しで、およそ50人が集まります。

トヨタをめぐっては、トランプ大統領が「トヨタが全米各地に自動車工場を建設し、総額は100億ドルを超える」と発言しました。複数の関係者によると、トヨタ側はさらに、アメリカで生産した自動車を日本に「逆輸入」する方針を伝えることを調整しています。

日米両政府によると、複数の日本企業が、総額およそ60兆円相当の対米投資の事業に関心を示しているということです。

署名式で企業から、新たな対米投資の発表があるのかがポイントになりそうです。

一方、高市首相は記者団の取材に応じ、「トランプ大統領との間で日米同盟を更なる高みに引き上げていくことができると確信をした」と述べました。その上で「日米同盟の次なる黄金時代を力強く切り開いていきたい」と強調しました。