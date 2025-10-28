Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月28日の第1試合に出場する4選手を発表した。全員がマイナス、しかも個人ランキング30位台に低迷という珍しい顔合わせだ。どの選手も実力は認められているだけに、思わぬ不振に苦しむ中、誰がこの試合で光の道筋を見つけるか。

【映像】まさかの不調…苦しむ4選手が対決

最も苦しいのがEARTH JETSに加入したベテランルーキー・HIRO柴田（連盟）。5戦してまだトップなし。2着1回、3着1回、ラス3回と思うような結果が少しも出せていない。Mリーグ入りが遅すぎたと言われるほど、その雀力の評価は高いだけに、いかにきっかけを掴むかだ。

Mリーグ3年目のBEAST X・鈴木大介（連盟）は7戦してトップ1回、2着1回ながら、その他5戦が全てラスと苦しい。剛腕による攻撃力が売りではあるが、これだけラスが多いと、その腕の振りも鈍りがちになる。スタイルを崩さず行けるのか、それともまずは結果と多少のスタイルチェンジの飲み込むのか。

“ゼウス”と呼ばれる赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）は、6戦して未勝利。2着が3回ある分、マイナスは2ケタに留まってはいるものの、到底本人が納得のいく数字ではない。爆発力には定評があり、トップを取るなら▲90.4を一撃で完済することもあるだろう。

U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）は、開幕日に役満・四暗刻の一撃でトップを取って以来、2勝目が遠い。抜群のバランス感覚で安定した成績を残してきた者にとって、今期初戦があまりに華々しすぎたか。チームメイトが踏ん張っている間に、自分も早く戦力に戻りたい。

【10月28日第1試合】

EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）個人38位 ▲185.2

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人30位 ▲90.4

BEAST X・鈴木大介（連盟）個人37位 ▲172.7

U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）個人35位 ▲124.8

【10月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋261.6（28/120）

2位 赤坂ドリブンズ ＋243.7（26/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋231.5（28/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋126.1（30/120）

5位 TEAM雷電 ＋101.8（28/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.9（26/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲75.6（30/120）

8位 BEAST X ▲120.4（28/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲318.0（28/120）

10位 EARTH JETS ▲404.8（28/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

