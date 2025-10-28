◇プロボクシング「Prime Video Boxing 14」WBC世界バンタム級王座決定戦（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

世界初挑戦が控えるWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）と、同興行でスーパーフライ級10回戦に臨むWBC世界バンタム級14位の坪井智也（29＝同）のスパーリングパートナーとして、WBA世界スーパーフライ級8位オラジュウォン・アコスタ（プエルトリコ/15戦全勝10KO）が26日に来日したことを28日までに帝拳ジムが公式ホームページで報告した。

那須川は前WBA世界同級王者・井上拓真（29＝大橋）との王座決定戦に向け、これまでWBO世界同級王者クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）らメキシコ人パートナーとの実戦練習を行ってきた。那須川は同ジムのホームページで「拓真選手が今までのスタイルのように来るかもしんないし、ファイターで来るかもしんないし、アウトボクシングで来るかもしんないし、どんな局面になっても良いように、色々な状況を常に準備しておくっていうことは次の試合に向けて申し分の無いこと」などとコメント。

元WBC世界スーパーフライ級王者で現WBC同級1位カルロス・クアドラス（37＝メキシコ）と対戦する坪井は、16年リオ五輪銅メダリストのアコスタについて「やりづらいスタイルですね。これまで上の階級の選手と多く（スパーリングを）やってきたのですがアコスタ選手は同じ階級でもあるので、しっかり前の手でボクシングを組み立てて造っていく良い練習が出来ました」と充実のコメントを残していた。