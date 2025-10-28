【明治安田J1リーグ】アルビレックス新潟 2ー2 ヴィッセル神戸（10月26日／デンカビッグスワンスタジアム）

【映像】モドリッチ風の「神業アウトサイドパス」



アルビレックス新潟のMF長谷川元希が、神業的なアウトサイドパスでアシストを記録。名手ルカ・モドリッチ（ミラン／クロアチア代表）を彷彿とさせるパスが注目されている。

J1リーグ第35節でアルビレックス新潟は、ヴィッセル神戸が対戦。前日の他会場の結果により4年ぶりのJ2降格が決まる中でも奮闘し、1−2で迎えた90分には華麗な攻撃から同点に追いついた。

新潟は自陣から丁寧にパスを繋いで少しずつ前進。センターサークルの脇で神戸のFW大迫勇也の横のスペースに立った長谷川にボールが渡ると、背番号41は反転してすぐさま右足をシャープに振った。右足アウトサイドを使った浮き球パスは、神戸のDF広瀬陸斗とDF山川哲史の間を通り、ボックス内に抜け出したFW若月大和がダイレクトでゴールに蹴り込んだ。

「このタイミングとこの場所しかなかった」

若月の加入後初ゴールにスタジアムが熱狂する中、解説・成岡翔氏は「このタイミング、この場所でしかなかったですねチャンスは。動き出した若月選手も素晴らしいですけど、あそこに出せる技術、長谷川選手のパスが素晴らしかったですね。神戸としては難しかったと思います。素晴らしいゴールでしたね」と絶賛した。

右足アウトサイドの神業パスには、SNS上で話題に。ファンは「長谷川上手すぎるなずっと」「長谷川元希がひたすらにすごすぎる」「天才」「なんちゅうパスやねん」「パスがずっと上手い」「おっしゃれーー！」「アシスト凄すぎ」「モドリッチみたいなアシスト」「唸ったわー」「異次元やった」「完璧な右足アウト」と大興奮していた。

2024年にヴァンフォーレ甲府から加入していた長谷川は、トップ下、サイドハーフ、CFをこなすマルチなアタッカーで、ここまで35試合に出場して6ゴール・3アシストの活躍を見せている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

