¡ÖF35ÍÑ¡×¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¼«±ÒÂâ¤ËÇ¼Æþ¤Ø ¡ÖÍ½Äê¤è¤êÁ°ÅÝ¤·¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡ÖF35¡×ÍÑ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òº£½µ¡¢¼«±ÒÂâ¤ËÇ¼Æþ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ¤ËF35ÍÑ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÂè°ìÃÆ¤òº£½µ¡¢Ç¼Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÍ½Äê¤è¤êÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¡Ö¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Ë¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¡¢¤½¤ÎÁí³Û¤Ï100²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Ë¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Áí³Û¤Ï100²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤½¤¦¤À¡£¤À¤«¤é¥È¥è¥¿¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×