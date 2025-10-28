Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉüµ¢¡ªÀ®ÅÄÎ¿¼ç±é¡Ø#³È»¶¡Ù¤Çµ¼ÔÌò¡Öº£¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¡×
Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è³¦¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë
¢£µõ¼Â¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ðÊó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÊª¸ì
¡Ø#³È»¶¡Ù¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÊ¤ò¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÄ¾¸å¤ËË´¤¯¤·¤¿²ð¸î»Î¡¦Àõ²¬¿®¼£(À®ÅÄÎ¿)¤¬¡¢¿¼¤¤ÁÓ¼º¤Èµ¿Ç°¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£°å»Õ¤òÀÕ¤á¡¢°ä±Æ¤ò·Ç¤²¤ÆÁÊ¤¨Â³¤±¤ëÈà¤Î»Ñ¤Ï¡ÖÉ×ÉØ°¦¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ÉÎ©¤È¶¸µ¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù(2024Ç¯)¤ÇÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´Åö¤·¤¿Çò¶â(KING BAI)¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¤¢¡µ¡¢¹ÓÌî¡Ù(2017Ç¯)¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù(2024)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹Á³ÙÉ§¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£¹Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥Á¤Î°¤¤¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Êº£¤Î¼Ò²ñ¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢µÓËÜ²ÈÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¢£Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Çµ¼ÔÌò¤ËÄ©Àï
Âô¿¬¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤âº§Ìó¼Ô¤ò°åÎÅ»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¿·Ê¹µ¼Ô¡¦Ê¡ÅçÈþÇÈ¡£Àõ²¬¤Î°ä±Æ¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤ò¡ÖÉ×ÉØ°¦¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ø¥Ñ¥Ã¥Á¥®¡ª¡Ù(2005Ç¯)¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡Ù(2012Ç¯)¤ÇÆ±¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÉñÂæ¡ØÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡Ù¤Ç½éÉñÂæ¤Ê¤¬¤é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âô¿¬¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂêºà¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¤Î·è°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£À®ÅÄÎ¿¤¬Ä©¤à¡¢°¦¤¬¶¸µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö
¼ç¿Í¸ø¡¦Àõ²¬¿®¼£¤ò±é¤¸¤ëÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù(2019Ç¯)¤ä¡ØµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡Ù(2020Ç¯)¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£ºÊ¤Î»à¤Ë¤è¤ê½ã¿è¤Ê°¦¤È¶¸µ¤¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦ÆñÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê´ë²è¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¾¯¤·ÌÂ¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¨·è¡£À¸³è¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤ëºîÉÊ¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£AI»þÂå¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡½¡½º£¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤¯Êª¸ì
Çò¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤â¿ä¿Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡Ù¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡£
¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢AI»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²»À¼¤â±ÇÁü¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°ä±Æ¤òÇØ¤Ë¡¢±ó¤¤»³¡¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯ÃË¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â²ò¶Ø¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±³¤ËÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃË¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¡¢²¿½è¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Ì¤Á½Í¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£SNS¤Ç½Ö»þ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤«¤Î»×ÏÇ¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¿¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¸¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù
2026Ç¯2·î27Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦´ÆÆÄ¡§Çò¶â(KING BAI)
µÓËÜ¡§¹Á³ÙÉ§
½Ð±é¡§À®ÅÄÎ¿¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥« ¤Û¤«
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇòºÚ¸ä³Ú
ÇÛµë¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ö
(C)2026 #VIRAL PRODUCTION COMMITTEE
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë
¢£µõ¼Â¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ðÊó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÊª¸ì
¡Ø#³È»¶¡Ù¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÊ¤ò¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÄ¾¸å¤ËË´¤¯¤·¤¿²ð¸î»Î¡¦Àõ²¬¿®¼£(À®ÅÄÎ¿)¤¬¡¢¿¼¤¤ÁÓ¼º¤Èµ¿Ç°¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£°å»Õ¤òÀÕ¤á¡¢°ä±Æ¤ò·Ç¤²¤ÆÁÊ¤¨Â³¤±¤ëÈà¤Î»Ñ¤Ï¡ÖÉ×ÉØ°¦¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ÉÎ©¤È¶¸µ¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Çµ¼ÔÌò¤ËÄ©Àï
Âô¿¬¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤âº§Ìó¼Ô¤ò°åÎÅ»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¿·Ê¹µ¼Ô¡¦Ê¡ÅçÈþÇÈ¡£Àõ²¬¤Î°ä±Æ¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤ò¡ÖÉ×ÉØ°¦¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ø¥Ñ¥Ã¥Á¥®¡ª¡Ù(2005Ç¯)¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡Ù(2012Ç¯)¤ÇÆ±¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÉñÂæ¡ØÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡Ù¤Ç½éÉñÂæ¤Ê¤¬¤é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âô¿¬¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂêºà¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¤Î·è°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£À®ÅÄÎ¿¤¬Ä©¤à¡¢°¦¤¬¶¸µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö
¼ç¿Í¸ø¡¦Àõ²¬¿®¼£¤ò±é¤¸¤ëÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù(2019Ç¯)¤ä¡ØµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡Ù(2020Ç¯)¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£ºÊ¤Î»à¤Ë¤è¤ê½ã¿è¤Ê°¦¤È¶¸µ¤¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦ÆñÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê´ë²è¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¾¯¤·ÌÂ¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¨·è¡£À¸³è¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤ëºîÉÊ¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£AI»þÂå¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡½¡½º£¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤¯Êª¸ì
Çò¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤â¿ä¿Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡Ù¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡£
¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢AI»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²»À¼¤â±ÇÁü¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°ä±Æ¤òÇØ¤Ë¡¢±ó¤¤»³¡¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯ÃË¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â²ò¶Ø¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±³¤ËÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃË¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¡¢²¿½è¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Ì¤Á½Í¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£SNS¤Ç½Ö»þ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤«¤Î»×ÏÇ¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¿¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¸¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù
2026Ç¯2·î27Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦´ÆÆÄ¡§Çò¶â(KING BAI)
µÓËÜ¡§¹Á³ÙÉ§
½Ð±é¡§À®ÅÄÎ¿¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥« ¤Û¤«
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇòºÚ¸ä³Ú
ÇÛµë¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ö
(C)2026 #VIRAL PRODUCTION COMMITTEE
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£