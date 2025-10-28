Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è³¦¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ú²èÁü¡Û°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë

¼ç±é¡¦À®ÅÄÎ¿¡¢½Ð±é¡¦Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¡±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤Ø


¢£µõ¼Â¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ðÊó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÊª¸ì

¡Ø#³È»¶¡Ù¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÊ¤ò¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÄ¾¸å¤ËË´¤¯¤·¤¿²ð¸î»Î¡¦Àõ²¬¿®¼£(À®ÅÄÎ¿)¤¬¡¢¿¼¤¤ÁÓ¼º¤Èµ¿Ç°¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£°å»Õ¤òÀÕ¤á¡¢°ä±Æ¤ò·Ç¤²¤ÆÁÊ¤¨Â³¤±¤ëÈà¤Î»Ñ¤Ï¡ÖÉ×ÉØ°¦¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ÉÎ©¤È¶¸µ¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£

´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù(2024Ç¯)¤ÇÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´Åö¤·¤¿Çò¶â(KING BAI)¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¤¢¡µ¡¢¹ÓÌî¡Ù(2017Ç¯)¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¬À¸¤­¤Æ¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù(2024)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹Á³ÙÉ§¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£¹Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥Á¤Î°­¤¤¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Êº£¤Î¼Ò²ñ¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢µÓËÜ²ÈÌ½Íø¤Ë¿Ô¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£

¢£Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Çµ­¼ÔÌò¤ËÄ©Àï

Âô¿¬¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤âº§Ìó¼Ô¤ò°åÎÅ»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¿·Ê¹µ­¼Ô¡¦Ê¡ÅçÈþÇÈ¡£Àõ²¬¤Î°ä±Æ¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤ò¡ÖÉ×ÉØ°¦¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¡£

¡Ø¥Ñ¥Ã¥Á¥®¡ª¡Ù(2005Ç¯)¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡Ù(2012Ç¯)¤ÇÆ±¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÉñÂæ¡ØÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡Ù¤Ç½éÉñÂæ¤Ê¤¬¤é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Âô¿¬¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂêºà¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£

¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥­¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¤Î·è°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£

¢£À®ÅÄÎ¿¤¬Ä©¤à¡¢°¦¤¬¶¸µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö

¼ç¿Í¸ø¡¦Àõ²¬¿®¼£¤ò±é¤¸¤ëÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù(2019Ç¯)¤ä¡ØµçÁÍ¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡Ù(2020Ç¯)¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤­¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£ºÊ¤Î»à¤Ë¤è¤ê½ã¿è¤Ê°¦¤È¶¸µ¤¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦ÆñÌò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£

¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê´ë²è¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¾¯¤·ÌÂ¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢Â¨·è¡£À¸³è¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤ëºîÉÊ¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À­¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¢£AI»þÂå¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡½¡½º£¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤¯Êª¸ì

Çò¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç¤â¿ä¿Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡Ù¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡£

¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢AI»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²»À¼¤â±ÇÁü¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×

¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼


°ä±Æ¤òÇØ¤Ë¡¢±ó¤¤»³¡¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯ÃË¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â²ò¶Ø¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±³¤ËÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃË¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¡¢²¿½è¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£

¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Ì¤Á½Í­¤ÎÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£SNS¤Ç½Ö»þ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤«¤Î»×ÏÇ¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤­¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¿¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¸¤­¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£

±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù

2026Ç¯2·î27Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«

¸¶°Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦´ÆÆÄ¡§Çò¶â(KING BAI)

µÓËÜ¡§¹Á³ÙÉ§

½Ð±é¡§À®ÅÄÎ¿¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥« ¤Û¤«

À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇòºÚ¸ä³Ú

ÇÛµë¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ö

(C)2026 #VIRAL PRODUCTION COMMITTEE

¢¨µ­»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ­Åù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£