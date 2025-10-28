dori¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç¤ÎÍèÆü¸ø±é²»¸»¥ê¥êー¥¹¡¡Furui Riho¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö²»¸»¤â
¡¡dori¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»¡Ødori feat. Furui Riho at Billboard Live¡Ù¤ò10·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿Furui Riho¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡ÖSketch¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò¼ýÏ¿¡£¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ì¥³ー¥º¤È¡¢ONGRAY¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ì¥³ー¥º¤«¤é¤Ï½é¤Î¹ñ³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãdori¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÂÀ×¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃ©¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇCD¤ä¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÇÄ°¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎBillboard JAPAN Records¤È¶¦¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤êÈè¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÎå¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Û¤µ¤ó¡£Æ±¤¸²»³Ú²È¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥óÁü¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥ê¥Û¤µ¤ó¤¬¡¢¾¯¤·Á¢¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Û¤µ¤ó¤Î²Î¾§Ë¡¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ä¥Üー¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Î»þ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥ê¥Û¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Òº£¤¹¤°¥ê¥Û¤µ¤ó¤Î¡ÖLOA¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤¬²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Û¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ÊËÍ¤¬Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤â...¡Ë
¡ãFurui Riho¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
dori¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¾ì½ê¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤âºòÇ¯¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Billboard Live¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢dori¤Î²»³Ú¤Ë¤ÏÈà¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆ´¤ì¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢°ì½ï¤Ë²»³Ú¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£dori¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢²»³Ú¤Ø¤Î°¦¤¬¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¿Í¡£Èà¤ÎºîÉÊ¤Ï¤É¤ì¤âÁ¡ºÙ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢²ÎÀ¼¤â¥µ¥¦¥ó¥É¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»ä¤Î¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¡ÖSketch¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Î»ì¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤À¤«¤é¤³¤½¶²¤ìÂ¿¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¡¢dori¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÆü¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²»³Ú¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢dori¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë