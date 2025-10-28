²ÖÏ¡¤Î¹¿¿åÈï³²¡¡´óÉÕÁí³ÛÌó69²¯±ß¡¡Éü¶½¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ø¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¡ÊÊÝ·ò¾Ê¡Ë¤¬½ê´É¤¹¤ëÆøºÒ´ð¶â²ñ¤Ï27Æü¡¢Àè·î23Æü¤ËÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¤Î¤»¤»ß¤á¸Ð¤Î¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢²¼Î®ÃÏ°è¤Ç¹¿¿åÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Êç¶â³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Î´óÉÕÁí³Û¤¬13²¯9119Ëü1377ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó69²¯1100Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÌó8²¯2900Ëü¸µ¡ÊÌó41²¯2200Ëü±ß¡Ë¤¬¶ÛµÞ¤Î¸«Éñ¶â¤Ê¤É¤È¤·¤Æµò½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´óÉÕ¤ÏÀè·î25Æü¤«¤éº£·î24Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤ÏÌÜÉ¸¶â³Û¤ò5²¯¸µ¡ÊÌó24²¯8000Ëü±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«»Ï¤«¤é5Æü¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ê´óÉÕ·ï¿ô¤Ï31Ëü4923·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
Æ±´ð¶â²ñ¤Ï´óÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤Î¸«Éñ¶â¡¢À¸³è»Ù±ç¶â¡¢ÃÏ°èÉüµì¡¦Éü¶½Èñ¤Ê¤É¤ËÊ¬¤±¤Æµò½Ð¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¸ø³«Æ©ÌÀ¡×¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤Þ¤ºÀ¸³è¤ÈÀ¸·×¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿´¿È¤Î¥±¥¢¤ÈÃÏ°è¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£ÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢´ð¶â²ñ¤Î»ñ¶â¤«¤éµò½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
Ãæ±ûºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë157¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢19¿Í¤¬»àË´¡¢5¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁ¾°ÊÇ«¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Æ±´ð¶â²ñ¤Ï´óÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤Î¸«Éñ¶â¡¢À¸³è»Ù±ç¶â¡¢ÃÏ°èÉüµì¡¦Éü¶½Èñ¤Ê¤É¤ËÊ¬¤±¤Æµò½Ð¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¸ø³«Æ©ÌÀ¡×¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤Þ¤ºÀ¸³è¤ÈÀ¸·×¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿´¿È¤Î¥±¥¢¤ÈÃÏ°è¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£ÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢´ð¶â²ñ¤Î»ñ¶â¤«¤éµò½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
Ãæ±ûºÒ³²ÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë157¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢19¿Í¤¬»àË´¡¢5¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁ¾°ÊÇ«¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë