台湾紅茶が最高賞受賞 英コンテスト 苗栗発のブランドが出品
（ロンドン中央社）茶に関する世界的教育機関「UKティーアカデミー」が主催する国際コンテスト「ザ・リーフィーズ」の2025年の受賞者が27日発表され、中部・苗栗県の製茶ブランド「FormoCha」（福爾摩茶）が出品した台湾紅茶「Royal Laurel Class Black Tea-01」が最高賞の「ベスト・イン・ショー」を受賞した。
2022年から毎年開催されており、今年で4回目。今回は400件を超える応募があった。
最高賞に輝いた「Royal Laurel Class Black Tea-01」は、台湾の航空会社エバー（長栄）航空のビジネスクラス「ロイヤルローレルクラス」で提供されている紅茶。「FormoCha」は茶師の張家斉さんが立ち上げたブランドで、これまでにも世界の主要コンテストで最高賞を獲得している。
この他、台湾のブランドでは北部・新竹市の茶ドリンク店「河堤上的猫」の烏龍茶「Dawn Orchard - Oolong」が「ベスト・オブ・リテール・ティーズ」（最優秀小売り茶）を受賞した。
また、「金賞」には「FormoCha」と「河堤上的猫」に加え、「八甲茶廠」（苗栗県）、「坪林五二家品」（同）、「石城実業」（中部・台中市）も選ばれた。
授賞式は来年1月に英ロンドンで開かれる。
（陳韻聿／編集：名切千絵）
