「VS.超特急」収録観覧のご案内
収録日時
2025年11月16日（日）
出演者：超特急（カイ、ユーキ、タカシ、シューヤ、マサヒロ、アロハ）、SPゲスト
集合時間：未定
終了時間：未定
集合場所：日本テレビ番町スタジオ
参加申込の注意事項●必ず下記の内容に同意したうえでお申し込みください。●1回に応募できるのは応募者ご本人1名様までとなります。●1名につき、1枚「VS.超特急会員証(以降、会員証と呼ぶ)」が必要となります。
※4月19日・20日の「VS.超特急＠Kアリーナ横浜」で配布●紛失・盗難等、理由によらず会員証をお持ちでない場合はご参加いただけません。●18歳未満の方が応募する際には、保護者の承諾を得たうえで、「申し込みフォーム」に「保護者の承諾の有無」と「保護者のお名前・電話番号」を必ず入力してください。●当選された方へのご連絡は業務代行会社・株式会社アプローズプラスからご連絡いたします。
メールが届くように、@applausetv.co.jpからの受信を許可してください。●抽選結果は、当選された方にのみご連絡を差し上げます。●抽選についてのお問合せにはお答えできませんので、予めご了承ください。●同一メールアドレスでの重複申し込みはできません。また、同一電話番号で複数お申し込みいただいた場合、1件として取り扱います。
観覧当日の注意事項●当日の詳細は別途、ご案内させていただきます。（当日のスケジュールによってはお帰りの時間が遅くなりますのでご注意ください。）●ご入場時、本人確認を実施します。ご本人確認が出来ない場合はご入場することはできません。予めご了承ください。「会員証」と「本人確認のできる顔写真付き身分証」を必ずご持参ください。身分証は顔写真がついている物で、原本をお持ちください。コピーは不可（運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・学生証など）●自筆サイン入り「会員証」を当日忘れた場合は収録に参加することはできませんので必ずご持参ください。●参加の様子は、日本テレビの番組やHP等で使用する場合があります。あらかじめご了承ください。●収録中の録画・撮影・録音は全て禁止いたします。●公式・非公式を問わず、応援グッズ（ボード・うちわ等）の持ち込み・使用を禁止とさせていただきます。●プレゼント、お花、お手紙のお預かりは出来ません。●入待ち、出待ちはお控えいただきますようお願いいたします。
個人情報について◎お預かりした個人情報は、日本テレビ、および日本テレビより業務委託された株式会社日テレWands、株式会社アプローズプラスが適切に管理し、以下の目的のために利用します。
(1)抽選
(2)上記に関するご連絡
(3)当日の本人確認◎個人情報の取扱いについては、当社の「個人情報保護基本方針」をよくお読みいただき、同意の上で情報を記入してください。
(日本テレビ個人情報保護基本方針https://www.ntv.co.jp/pim/)
応募締め切り
2025年10月31日（金）午後11時59分
