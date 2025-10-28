»³²¼ÃÒµ×¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÊGUCCI¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¤ÊÁ´¿È¹õ¥ë¥Ã¥¯ÈäÏª¡ª¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤â¡Ö¹ü³Ê¤«¤é²¿¤«¤éËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿
¢£Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û»³²¼ÃÒµ×¤¬¹õGUCCI¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¤Ê¤É①～③
»³²¼ÃÒµ×¤¬10·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ø¥Þ¥¥¢¡Ù12·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ø¥Þ¥¥¢¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ØGUCCI¡Ù¤È¼ó¸µ¤Ë¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹õT¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¹¥Þー¥È¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿»³²¼¤¬¡¢Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£
»£±ÆÎ¢ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö¼Â¤Ï»£±ÆÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»»þ¡¢½ÏÎý¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤µ¤¨¤â¡ØÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ü³Ê¤«¤é²¿¤«¤éËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é»³P¡É¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤·¤á¤Æ¤¤¤¿»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¡£ ¤¤¤¶»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç´û¤Ë±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥ªー¥é¤¬¡£¡×
¸½¾ì¤Ç¤Î¾®ÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¤Ç¥Ùー¥¸¥å¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ÎÃæ¿²¤½¤Ù¤ê»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤È¡¢¾å²¼¹õ°áÁõ¤Ç¿§µ¤Éº¤¦¥¯ー¥ë¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£