こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、iPhone 17シリーズをしっかり守るSpigen（シュピゲン）の「ウルトラ・ハイブリッド（クリスタルクリア）」や、iPhone 17シリーズ用のAnker（アンカー）のスマホリング付き「MagGo Magnetic Case」など、使い勝手抜群なスマホケースがお得に登場しています。

クリアな透明度がオシャレさアップ。耐衝撃性に優れたSpigenのiPhone17シリーズ向けスマホケースが1,683円に

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 ケース 米軍MIL規格 クリア 透明 ストラップホール 耐衝撃 ウルトラ・ハイブリッド (クリスタル・クリア) ACS10080 1,683円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 Pro ケース 米軍MIL規格 クリア 透明 ストラップホール 耐衝撃 ウルトラ・ハイブリッド (クリスタル・クリア) ACS10064 1,683円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 Pro Max ケース 米軍MIL規格 クリア 透明 ストラップホール 耐衝撃 ウルトラ・ハイブリッド (クリスタル・クリア) ACS10033 1,683円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone Air ケース 米軍MIL規格 クリア 透明 ストラップホール 耐衝撃 ウルトラ・ハイブリッド (クリスタル・クリア) ACS10049 1,683円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

背面に強力なマグネットを内蔵。マットな質感が魅力的なスマホケース「シン・フィット」が20％オフ

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 ケース MagSafe対応 マグネット搭載 米軍MIL規格 マット 薄型 シン・フィット・マグフィット (ブラック) ACS09969 2,944円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 Pro ケース MagSafe対応 マグネット搭載 米軍MIL規格 マット 薄型 シン・フィット・マグフィット (ガンメタル) ACS09936 2,944円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 Pro Max ケース MagSafe対応 マグネット搭載 米軍MIL規格 マット 薄型 シン・フィット・マグフィット (ガンメタル) ACS09881 2,944円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone Air ケース MagSafe対応 マグネット搭載 米軍MIL規格 マット 薄型 シン・フィット・マグフィット (ガンメタル) ACS09918 2,944円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

指紋が目立ちにくい半透明コーティング仕上げが特長。「ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット」がお買い得

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 ケース MagSafe対応 クリア 透明 ストラップホール 米軍MIL規格 ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット (クリア・ホワイト) ACS10082 2,384円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 Pro ケース MagSafe対応 クリア 透明 ストラップホール 米軍MIL規格 ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット (クリア・ホワイト) ACS10066 2,384円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone 17 Pro Max ケース MagSafe対応 クリア 透明 ストラップホール 米軍MIL規格 ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット (クリア・ホワイト) ACS10035 2,384円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Spigen 【創業18年の技術力】 iPhone Air ケース MagSafe対応 クリア 透明 ストラップホール 米軍MIL規格 ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット (クリア・ホワイト) ACS10051 2,384円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

iPhone 16シリーズならこれ。Ankerのスマホリング付き「MagGo Magnetic Case」各種が最大23％オフ

Anker MagGo Magnetic Case (360°リングスタンド, iPhone 16用) ブラック MagSafe対応 リングスタンド付き スマホケース マグネット搭載/滑り止め / 360°落下保護/耐衝撃/高耐久性/黄ばみなし/米軍MIL規格/強磁力リング/隠し収納式 ワイヤレス充電対応 3,190円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker MagGo Magnetic Case (2-in-1, 360シリコンリング, iPhone 16用) ミントブルー MagSafe対応 リングスタンド付き iPhone シリーズ スマホケース/落下保護/耐衝撃/高耐久性/黄ばみなし/米軍MIL規格/ワイヤレス充電対応 2,690円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker MagGo Magnetic Case (360°リングスタンド, iPhone 16 Pro用) クリア MagSafe対応 リングスタンド付き スマホケース マグネット搭載/滑り止め / 360°落下保護/耐衝撃/高耐久性/黄ばみなし/米軍MIL規格/強磁力リング/隠し収納式 ワイヤレス充電対応 3,190円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker MagGo Magnetic Case (360°リングスタンド, iPhone 16 Pro Max用) クリア MagSafe対応 リングスタンド付き スマホケース マグネット搭載/滑り止め / 360°落下保護/耐衝撃/高耐久性/黄ばみなし/米軍MIL規格/強磁力リング/隠し収納式/ワイヤレス充電対応 3,190円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年10月28日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

